OGLASIO SE AUTOR VJEŠALA IZ DUBRAVE ‘Ja sam postavio tu užad! I to nije bila nikakva politička poruka’

Autor: J.A.

Građane je danas na zagrebačkoj Dubravi zastrašio prizor vješala koja su visila s drveća u blizini tržnice.

Intervenirali policajci i vatrogasci, a javio se i akter poruke. Riječ je o 71-godišnjem Ivanu Rubelju, poznatijem kao “tata ćevapa”.

Šaljiva poruka

“Ja sam postavio tu užad! I nije ih četiri kako se piše, već pet. I to nije bila nikakva politička poruka, niti je usmjerena na ičiji rad odnosno nerad. Već je to šaljiva poruka svim kockarima koji od petka ujutro do nedjelje navečer opsjedaju tržnicu počevši od kladionice, lutrije i casina. Sama sirotinja na socijali i penzioneri. Trebate vidjeti kako se samo oni guraju da se što prije riješe novca. Očito da ga imaju na bacanje”, rekao je za Jutarnji list Ivan Rubelj.

Omče je, kaže, postavio u pola bijela dana u subotu s prijateljima ispred svojeg ugostiteljskog objekta. Kaže kako se sam prijavio u PP Dubrava nakon što su ga nazvali i pitali ima li saznanja o tome.

Naručio i natpis

“Šalio sam se na račun kockara. Danima sam razmišljao što da napravim. Čak sam bio naručio i tablu s natpisom ‘Dom za vješanje’ po onom filmu, ali kako mi nije izrađena, otišao sam i kupio konop. Ja sam neuk čovjek, ne znam vezati omče. Znate tko mi je pomogao da omče napravim? Jedan umirovljeni policajac. A kako sam i nizak, na lojtru se penjala druga osoba koja ih je objesila na drvo”, otkriva Rubelj.

Ne skriva, naime, da je i on u mladosti kockao, no kad je stigla “nepoštena rabota”, prekinuo je s tim porokom.

“Bio sam kockar dobitnik, a ne gubitnik. Međutim, prestao sam kockati kad se u igru ubacio pokojni Arkan. Počela su varanja. Pobjede su bile nemoguće. I odustao sam. Ali ja sam novca za kocku imao, no ljudi koji se svakodnevno, a najviše od petka do nedjelje guraju pred ovim tu radnjama za igre na sreću, novca nemaju za život, ali ga nekako negdje pronađu za kocku. Prije 18 mjeseci postao sam tata. A na grobu, kad umrem, stajat će umjesto križa dva šiš ćevapa”, kaže.

Svu je odgovornost preuzeo na sebe jer je ideja bila njegova, ali je uvjeren da će biti oslobođen jer nikome ništa loše nije učinio. Policija mu je ispisala optužni prijedlog težak 500 kuna za narušavanje javnog reda i mira.