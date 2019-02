Oglasila se Saša Broz! Izrekla je nešto vrlo intrigantno o hrvatskom društvu

Povodom premijere predstave ‘Uspjeh preko noći’ redateljica Saša Broz progovorila je za 24sata, a u razgovoru za ovaj medij dotakla se i svojih aktivnosti na društvenim mrežama, odnosno na Facebooku gdje često kritizira pojave koje potresaju hrvatsko društvo.

”Društvene mreže prvenstveno koristim za promociju svojega posla. Imam zaista respektabilan broj ljudi koji me prati i tu činjenicu koristim kako bi uvijek bili informirani o tome što i gdje radim. FB je odavno prestao biti prostor kulturne slobode izražavanja, nego ga sve više ljudi koristi kao koš za smeće svojih frustracija. S obzirom na to pokušavam biti oprezna. Također, vrijeme u kojemu živimo je vrijeme gdje pobjeđuje upravo to o čemu Mamet govori – bestijalna potreba za uspjehom preko noći. Ogrezli smo u površnosti, nekompetenciji, kriminalu, ravnodušju…

Okrećemo glavu i pravimo se kao da nas se budućnost ne tiče te propuštamo živjeti u trenutku. Suludu stvarnost koju živimo često je teško popratiti s duhovitim komentarima na FB-u jer s tim što živimo nitko normalan ne uspijeva držati korak”, poručila je redateljica poznata i kao unuka Josipa Broza Tita.

Inače, ova dama ako je vjerovati glasinama, odnedavno se sve intenzivnije sastaje sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem, a koji je povod tih susreta za sada nije poznato. Broz je inače izrazito ambiciozna žena, a dio svojih ambicija nastojala je realizirati baš preko Partije.

Nedavno se, primjerice, Broz kandidirala za ravnateljicu Gradskog dramskog kazališta Gavella, gdje je konkurirala Siniši Ružiću i glumcu Robertu Kurbaši. Tom prigodom potporu redateljici Broz dala je ekipa iz ogoljelog SDP-a. Nešto prije toga, ova se dama pokušala skrasiti u zagrebačkom Uredu za kulturu, a jedno vrijeme bila je i šefica Savjeta za kulturu zagrebačkog SDP-a, a kada se pak ponudila kao spasiteljica zagrebačke kulturne scene potporu je imala i od čelnih ljudi u zagrebačkom ogranku ove stranke, koju je u to vrijeme predvodio Davor Bernardić, koji je tada bio predsjednik Gradske skupštine.

Inače, Titova unuka je kazališna redateljica, uz čiju se biografiju vežu razne kontroverze. A jednako tako, u više navrata pokazala je sklonost ka društveno političkim temama, koje uvijek rado prokomentira.

U Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu, a istovremeno je pohađala Školu za klasični balet i ritmiku. Baletno školovanje nastavila je, a gdje drugdje nego u Rusiji, na prestižnom MAXY (Moskovsko akademsko koreografsko učilište).

Po završetku poslijediplomskog studija u Moskvi i ozbiljne povrede stopala, prekida karijeru i vraća se u Hrvatsku, gdje upisuje smjer kazališne režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Ostalo je povijest. Broz je ravnala riječkom Operom, gradila se i profilirala na polju kulture nerijetko po društvenim mrežama komentirajući politička zbivanja, te pritom stajući u obranu svojega djeda Tita.

“Bravo za Karamarka, on je moj novi idol! Znala sam da će jednog dana dojahati moj princ, toplog srnećeg pogleda, zaštitnički raspoložen prema rvackoj naciji”, napisala je Saša Broz.

Titova unuka na svom Facebook profilu komentirala je izjavu šefa HDZ-a da se Tita pogrešno prikazuje kao ‘bonvivana, hedonista, odnosno normalnog čovjeka, umjesto kao diktatora odgovornog za smrt tisuća ljudi’. Društveno-političkih tema doticala se i u vrijeme referenduma o braku, kada je očito držeći da je hrvatski narod lud, glup i senilan na svom Facebook profilu poručila kako bi njen djed na referendumu glasao protiv ustavne definicije braka kao zajednice žene i muškarca.

“Bilo je to u prošlom stoljeću… Kasno popodne u njegovoj rezidenciji na Pantovčaku. Uzrujan mi je rekao: ‘Sašice, ako ovaj moj ludi narod ikad raspiše referendum bogamu reci im da ih sve pratim odozgo i da zbrajam tko je za, a tko protiv. Bogamu, znamo za što smo se borili, protiv koga smo se borili’. Mislim da je moja ‘sekta’ svjesna da svojim glasom PROTIV daje glas za danas i za sutra. Za društvo koje poštuje različitosti i u kojem svi imaju pravo biti sretni! Moja obitelj je PROTIV, a znam da bi i moj pokojni djed bio PROTIV”, napisala je Saša Broz uz fotografiju nje i djeda Tita.

Saša Broz, napustivši mjesto ravnateljice Opere u Rijeci, postala je predsjednica Savjeta za kulturu SDP-a Grada Zagreba.

“Pružena mi je fantastična prilika da se na konkretan način angažiram i napravim nešto za kulturu Zagreba u kojem živim i koji obožavam. Napokon ću izaći iz kruga umjetnika koji imaju ideje, znaju i žele, ali nemaju mogućnosti za njihovu realizaciju. Drago mi je što je Davor Bernardić prepoznao moj rad, a moje imenovanje GO SDP-a Zagreb prihvatio. Nisam član niti jedne političke stranke, no duboko vjerujem u socijaldemokraciju. To je moje iskreno uvjerenje i ono nema veze s mojim slavnim pretkom niti s kućnim odgojem”, poručivala je u to doba Broz.