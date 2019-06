Oglasila se predsjednica: Evo što je za Dnevno rekla o slučaju besplatnog prijevoza za bračku djecu s teškoćama u razvoju

Nakon skandalozne odluke Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, odnosno petero HDZ-ovih zastupnika te jedne zastupnice iz redova HNS-a, koji nisu htjeli glasati za promjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojima bi se djeci s teškoćama u razvoju omogućio besplatan prijevoz trajektom na terapije, hrvatska je javnost na nogama.

https://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/sramite-se-gospodo-dobro-upamtite-ova-imena-oni-su-danas-glasali-protiv-pomoci-djeci-s-teskocama-u-razvoju-1330648/

Nikome nije jasno zašto ministarstvo, unatoč obećanjima, odugovlači s ovim zakonom te zbog čega sada odjednom inzistira na izradi cjelovitog zakona, umjesto hitne procedure, kojom bi se uvelike skratilo vrijeme rješavanja problema.

S ovom je temom upoznata i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koju je o problematici upoznala sama Udruga “Brački pupoljci” prilikom jednog od njezinih službenih posjeta otoku, a nakon čega im je Grabar-Kitarović obećala pomoći te je javno podržala njihovu inicijativu.

Nakon jučerašnjeg dana, redakcija portala Dnevno poslala je upit o očitovanju na ovu temu na adresu Ureda predsjednice:

“Poštovani,

nastavno na današnju sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku koji danas nije izglasao izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojima se htjelo ukinuti plaćanje trajekta za djecu s teškoćama u razvoju na relaciji Brač – kopno koju je inicirala Udruga ‘Brački pupoljci’, za potrebe izrade članka ovim vas putem molimo za očitovanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na sljedeća pitanja:

S obzirom na to da je predsjednica prilikom jednog posjeta otoku Braču roditeljima okupljenima oko navedene udruge obećala pomoći u ovom problemu, hoće li predsjednica nakon ove odluke apelirati na Odbor i Vladu, kako bi se zakon promijenio te se olakšalo putovanje, odnosno smanjili troškovi djeci s teškoćama u razvoju koja na terapije moraju putovati na kopno?”

Danas nam je stigao i odgovor predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

“Predsjednica Republike Hrvatske informirana je o nastojanjima Vlade RH da riješi problem prijevoza u korist djece s poteškoćama u razvoju te prati proces donošenja odluke. Rješenje očekuje u razumnom roku, prihvaćajući argument zakonodavca o nužnosti poštivanja procedure pri izradi izmjena Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu te utvrđivanja neospornih kriterija za stjecanje statusa korisnika besplatnog prijevoza”, stoji u odgovoru na naše pitanje.

Podsjećamo, do donošenja novog cjelovitog zakona koji Butkovićevo ministarstvo ima u pripremi proći će minimalno tri do šest mjeseci, a za to vrijeme roditelji djece s teškoćama u razvoju morat će i dalje sami financirati skupa putovanja na terapije.