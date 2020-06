OGLAŠEN ŽUTI I NARANČASTI METEOALARM! U nekim dijelovima Hrvatske sutra će biti ozbiljno nevrijeme!

Sunčanu i sparnu subotu zamijenit će kišovita i hladnija nedjelja. Naime, za dio Hrvatske je oglašen žuti meteoalarm.

Kiša će padati od jutra na sjevernom Jadranu, zatim u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, a prema večeri i drugdje.

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju i unutrašnjosti Dalmacije na udare i jak, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu će se kretati od 12 do 17, na Jadranu od 17 do 21, a najviša dnevna će uglavnom biti od 23 do 28 °C.

Poseban oprez potreban je na zagrebačkom području zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Za to područje je izdan narančasti meteoalarm.

Od utorka se u Hrvatskoj očekuje postupno smirivanje vremena. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a ponegdje uz obalu i jugozapadni. Temperatura zraka će biti bez veće promjene.