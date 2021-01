ODVJETNIK ZDRAVKA MAMIĆA UPOZORIO: ‘Zdravko je dobio 1001. informaciju od tada, zašto je prošlo toliko vremena?’

Odvjetnik Zdravka Mamića, Veljko Miljević, gostovao je na RTL-u Danas gdje je komentirao današnju sjednicu Vrhovnog suda koji donosi konačnu odluku o izvlačenju novca iz Dinama.

Predsjednica Vijeća nije udovoljila Miljevićevu zahtjevu da se javno otvori zapisnik kako su glasali osječki sudci.

Rekao je kako nema pouzdanih podataka i kako ih ne može ni biti zato što postoji proces donošenja odluke. ‘Taj proces je prema članku 164. Kaznenog zakona o kaznenom postupku i opisan. Ima članak koji je još bitniji i na temelju toga se temeljio moj današnji prijedlog, članak 88. koji regulira pitanje zapisnika i to upravo zapisnik o vijećanju i glasanju”, rekao je Miljević.

Odvjetnik pojašnjava kako taj članak jasno propisuje da zapisnik o vijećanju i glasanju je tajan i kad se donese odluka se zatvara u kuvertu. I nema ga nitko pravo razgledati. Odluku u kuverti ima pravo otvoriti samo drugostupanjsko vijeće, u ovom slučaju vijeće Vrhovnog suda prilikom održavanja sjednice.

Kruže priče da nije bila jednoglasna odluka, a Miljević naglašava kako je njegov zahtjev zasigurno bio zakonit.









”Ja sam nakon jedne vrlo zanimljive emisije na RTL-u poslije imao gadnih ukapanja da objasnim da nešto što sam rekao nisam izjavio ja. Pa bi to htio izbjeći. Mi branitelji nikakvih svojih prava nemamo u procesu u kaznenom postupku koja ne izviru iz prava okrivljenika. Mi smo alter ego svojih branjenika. Mi zastupamo želje naših branjenika”, pojasnio je Miljević.

”Zdravko Mamić je dobio 1001 informaciju od 6. lipnja 2018. Zašto je trebalo proći više od dvije i pol godine do održavanja drugostupanjskog vijeća? Zdravko Mamić je dobio za sebe provjerene informacije, a to je javni pogovor u Osijeku, da proces donošenja odluke nije baš bio skladan. I da nisu baš bila ista mišljenja. On raspolaže informacijama da je određena osoba u vijeću zahtijevala da se naš osnovni prigovor, a to je prigovor neovlaštenog tužitelja, usvoji”, dodaje Miljević.

Odvjetnik nije želio reći koja je to osoba u vijeću, ali da je to vidljivo iz zapisnika. Prema mišljenju Miljevića, današnja sjednica vijeća je tekla vrlo korektno, ali predsjednica je na koncu rekla ”mi nećemo udovoljiti ovakvom vašem prijedlogu, nego budite uvjereni, da mi to ovlaštenje imamo”.









Prema Miljevićevim riječima, na temelju ovlaštenja će se otvoriti zapisnik.