ODVJETNIK UHIĆENE U MEGA AFERI: ‘Nije točno da je priznala krivnju!’. Je li članica HDZ-a? ‘Imam tu informaciju’

Autor: Dnevno.hr

U ekskluzivnom intervjuu za N1 prvi puta govori Petar Pavković, odvjetnik uhićene Marije Ratkić, predsjednice uprave Plinare istočne Slavonije.

Je li Marija Ratkić priznala kaznena djela, hoće li biti puštena iz istražnog zatvora, i je li upozoravala na stanje u Plinari istočna Slavonija, odgovorit će odvjetnik.

“Nije točna tvrdnja zamjenice ravnateljica Uskoka da je moja braniteljica priznala za što se tereti. Marija Ratkić je poznavala samo jednu od osoba s kojima je kontaktirala, a to je osoba iz Ine, Damira Škugora. Ostale nije, netočno je da bi ona sudjelovala u ovoj navodnoj zločinačkoj organizaciji”.





Je li utvrđeno da na njezinim računima postoji povezanost s pribavljanjem imovinske koristi?

“Ona je pri ispitivanju iznosila sve podatke o imovini, primanjima, dala je za to relevantne isprave. Nikakvu imovinsku korist za to ona nije pribavila”.

Koji bi bio motiv da kupuje plin od Ine i preprodaje?

“Činjenice govore da je po cijeni po kojoj je kupila dalje distribuirala, plasirala, izračunala je neke troškove koje su imali, 700 ili 800 tisuća kuna”.

To je prihod koji je ostvarila Plinara istočna Slavonija?

“Da. Nemam informaciju da bi joj netko diktirao kako će poslovati, imala je primarni interes da opskrbljuje dosadašnje korisnike”.









Je li ikada prije uhićenja ikoga upozorila na stanje u kompaniji Plinara istočne Slavonije?

“Ja nemam tu informaciju da bi ona upozorila. Dopuštam da mnoge stvari i ne znam s obzirom na stanje istraživanje, hoće li netko taj navod iznijeti. Tada ćemo znati odgovoriti”.

Tko je vlasnik Plinare istočne Slavonije, je li ikada županiji ili Ini govorila o poslovanju?









“Podnosila je redovite izvještaje o stanju poslovanja, vjerojatno županiji koja je i osnivač te plinare. Ona nije priznala da bi bilo kome pomogla u ovoj navodnoj kriminalnoj aktivnosti.

Zašto je prodala plin tvrtki OMS, koja je temeljem toga stvarala profit?

“Nemam taj podatak, imam podatak da je prodavala plin po cijeni po kojoj je nabavljala. Moram s njom obaviti šire razgovore, danas ne bih improvizirao, taj podatak ne znam”.

Dodao je da je s 28. kolovoza napisala izjavu da podnosi neopozivu ostavku na mjestu direktorice.

“Očekivao sam da će istražna sutkinja prihvatiti, jer joj je određen istražni zatvor zbog opasnosti ponavljanja djela, da će biti više razboritosti. Taj akt je konstitutivan, provest će se poslije formalno i ne bi trebalo utjecati na odluku da ju se odmah pusti na slobodu. No, odluka je takva kakva jest. I da je puštena, tko bi razuman obavljao dužnosti direktora i dalje?”.

Odvjetnik je dodao i da ona neće biti svjedok pokajnik.

“Ja sam siguran da ona taj položaj ne treba niti može imati”.

“Vjerujem da će je optužiti, tada ćemo razmišljati o njezinom položaju. Mogu procijeniti možete li nekome vjerovati, ja ne očekuje da mi netko tko me prvi put u životu vidi otkrije sve od svog života. No, ja nisam naivan, od klijenta mogu izvući ono što sam tražio. Kroz razgovore uvijek nešto izvučem, s tim ćemo ići, ako je to priznanje ili djelomično priznanje. Ja gledam proces. Zatražit ćemo njezino puštanje iz istražnog zatvora ako se akt provede”, dodao je.

Stječe se dojam da vaša braniteljica Marija Ratkić nije bila svjesna počinjenja kaznenog djela?

“Nije sudjelovala u udruženju, ne nije ni znala da se to istražuje. Mogla je govoriti samo kako je ona poslovala. Je li imala saznanja kako su ostali, danas osumnjičenici poslovali i da bi sudjelovala u tome, makar ne znala što se događa, ne bih htio spekulirati. Previše su ozbiljne stvari. Ne bih zaključio da nije bila svjesna, u tome nije sudjelovala”.

Zašto je onda uhićena?

“To treba pitati one koji su krenuli u taj postupak, ni prvi ni zadnji put da netko tko je uhićen bude oslobođen. Prerano je donositi konačne zaključke”.

Što vam je rekla kada ste se sreli?

“Rekla mi je da nije sudjelovala u tome, kupovala je i prodavala po cijeni po kojoj je kupovala, zaračunala troškove. Na njezinom računu nema ništa, nema tajnih računa. Dala je sve podatke o imovini koju ima, ona živi s još dvije sestre. Izvori njezinih prihoda su vrlo jasni”.

Je li ona članica HDZ-a?

“Imam tu informaciju, nisam o tome s njom razgovarao. Nije me zanimala njezina stranačka pripadnost”.