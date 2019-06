Odvjetnik Luka Mišetić podnio tužbu za klevetu protiv Milorada Pupovca!

Autor: Dnevno

Odvjetnik Luka Mišetić na svom je Twitter profilu objavio kako je podnio tužbu protiv Milorada Pupovca zbog izjave na N1 televiziji u kojoj je kazao kako je Mišetić “jedan obični ratni profiter.

“Danas sam podnio tužbu zbog klevete na sudu u New Yorku protiv Milorada Pupovca zbog izjava koje je on dao o meni 24. svibnja na N1 televiziji”, stoji u objavi na njegovom Twitter profilu.

Mišetić je uz objavu priložio i kopiju tužbe koju je podnio protiv čelnika SDSS-a.

Danas sam podnio tužbu zbog klevete na sudu u New Yorku protiv Milorada Pupovca zbog izjava koje je on dao o meni 24. svibnja na @N1infoZG . Kopiju tužbe možete pronaći na Scribd ovdje: https://t.co/8SpPSbllVQ — Luka Misetic (@MiseticLaw) 24 June 2019

Pupovac je u N1 Studiju uživo komentirao prozivku Luke Mišetića da negira genocid u Srebrenici i izjavio sljedeće:

“Gospodin Mišetić je mene za nešto prozivao. Taj gospodin ne zavređuje da se osvrćem na njegove objede jer on je jedan običan ratni profiter koji nesreću Bošnjaka, Hrvata i Srba iz svoje američke debelje fotelje naplaćuje debelim i golemim sumama novca, uključujući i novce ove države. Zadnji je koji meni i Joviću može spočitavati da negiramo bilo kakvu vrstu zločina i bilo čije stradanje. Prema tome, molim Vas, nemojte me pitati o tome jer to je za mene uvredljivo”, poručio je tom prilikom Milorad Pupovac.