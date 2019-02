ODVJETNIK KOMENTIRAO OPTUŽNICU PROTIV VARGE I CURIĆA: ‘Čudna je i neodređena’

Odvjetnik Veljko Miljević u Novom danu N1 televizije komentirao je podizanje optužnice protiv Blaža Curića i Franje Varge zbog njihove uloge u aferi SMS.

Što znači jučerašnja optužnica za Curića i Vargu? Je li to kraj istrage u aferi SMS?

Optužnica je podignuta za sprečavanje dokazivanja za Vargu i za sprječavanje dokazivanja u pomaganju za Curića. Njih dvojica su jedini optuženici. Je li gotovo, ne znamo jer malo znamo o rezultatima petomjesečne istrage. Rekao sam već da je najvažniji rezultat vještačenja koje je najvažniji dokaz u ovom postupku. Iz ovog opisa kaznenog djela ne mogu razaznati što je vještačenje dokazalo.

Otvara li se sumnja da je vještačenje završeno?

Moguće je. Ovo je fluidan opis djela koje im se stavlja na teret. Može se razabrati da se radnje kaznenog djela odnose na dva sudska postupka. Jedan koji se vodi pred Županijskim sudom u Osijeku. Iz inicijala se da razabrati o kojem se postupku radi, ali mislim da je pogrešno naznačeno kazneno djelo. Za Zdravka Mamića sasvim sigurno ne teče postupak za zlouporabu položaja i ovlasti jer on nije službena osoba. Drugi postupak se vodio u Velikoj Britaniji temeljem europskog uhidbenog naloga protiv Ivice Todorića, to se razabire. Na što se to odnosi? Da je Varga izrađivao lažnu korespondenciju i radio prijepis i analizu navedene komunikacije. I opet se nedovoljno precizno navodi da se ta komunikacija odnosi na visoke dužnosnike i druge osobe u Hrvatskoj… Iz ovoga bi se moglo zaključiti da se to odnosi na postupak predaje osobe protiv koje je raspisan EUN. Mislim da je opis nije dovoljno određen. Toga u činjeničnom opisu ne bi smjelo biti. Ako otvarate formalnu istragu i vodite istraživanja i nakon toga optužite dvoje ljudi, a protiv još troje se ne diže ništa, teško je zaključiti da bi se iz viška materijala trebalo voditi dalje postupak protiv još nekoga. To može netko nagađati, ali kazneni postupak nije za nagađanje.

Tko je naručitelj ove dokumentacije?

Pitanje na mjestu. Ali, na njega treba biti odgovoreno u optužnici. To je jedna od ključnih neodređenosti u optužnici. Ne smije se činjenični opis nadopunjavati nagađanjima, to bi trebalo biti jasno navedeno. Ovdje toga nema. Očito rezultati istraživanja nisu dali odgovor na to pitanje.

Vodi li policija istragu o tome tko je naručitelj?

Istraga je zakonom definirana kao nejavna. To ne znači da se može voditi bezbroj tajnih istraga. Vodi se istraga koja nije javna za građanstvo, ali po regulama kaznenog postupka. Ako još imamo neke tajnovite i misteriozne istrage, to nije u skladu s ustavnim uređenjem ove države.

Zašto su prekinute mjere policijskog nadzora?

Očito to nije tako jednostavno ustanoviti, ili taj dio nije bio bitan za podizanje optužnice. To što nas zanima, izgleda da nema rezultata, barem ne takvih da bi se stvorila osnovana sumnja za počinjenje tog djela. Ovo mi je jedna čudna i neodređena optužnica.

Što sa svjedocima? Kakva je pozicija Zdravka Mamića nakon podizanja ove optužnice?

Ista kao i do sada. Svjedok. Par dana nakon lišavanja slobode Varge odbio sam odgovorati na pitanja o statusu Mamića u tom predmetu jer kazneno-pravnog statusa nema. On nije naznačen ni u jednom obliku počinjenja kaznenog djela. Rekao sam da on stoji na raspolaganju na poznatoj adresi i da će se odazvati pozivu hrvatskog pravosuđa, naravno putem bh. pravosuđa. Njega su ispitivali zadnjeg.

Koje su kazne predviđene za ova kaznena djela?

Vrlo male. Čuo sam odvjetnika Blaža Curića koji govori o kazni od šest mjeseci. Mislim da su ipak nešto veće, oko tri godine za pomaganje. Uvijek postoji mogućnost blažeg kažnjavanja… To nisu djela od naročitog društvenog značaja.

Kakva je sudbina dokumenata koje ste imali u posjedu i predali ih DORH-u?

Nije me to zanimalo nakon što sam predao. Oni su odmah objavili da idu u ispitivanje toga. Iza 20. rujna su i otvorili istragu koja je rezultirala ovakvom krnjom otpužnicom.