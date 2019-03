Oduzimat će vam aute, prijavljivati vas Centru za socijalnu skrb: Ako ste vozač ovo morate znati

Brojne primjedbe stigle su tijekom javne rasprave o prijedlogu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a među ostalim zanimljiva je opaska koja je stigla iz udruge Rode te javne pravobraniteljice za djecu Helene Pirnat Dragičević. Naime, njihov je prijedlog da se zabrani vožnja djece u automobilu koji nema ugrađene sigurnosne pojaseve.

Uz to, pravobraniteljica predlaže da se svako izricanje prekršajne kazne radi nepropisnog prijevoza djece motornim vozilima prijavljuje nadležnim Centrima za socijalnu skrb kako bi se poduzele mjere iz njihove nadležnosti, jer roditelji i članovi obitelji vrlo često nepropisno prevoze djecu. Prijava Centru predlaže se i ako su djeca zatečena kako upravljaju prijevoznim sredstvima, ali i ako voze bicikl bez kacige, svjetla, reflektirajuće oprema, te ako djeca u slučaju smanjene vidljivosti, pješače kolnikom a nisu označena nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom. Pravobraniteljica nadalje sugerira da svi biciklisti do 18 godina nose zaštitnu kacigu, a uz to prijedlog je i zabrana pušenja u vozilima tijekom vožnje te obavezna ugradnja uređaja za kontrolu alkoholiziranosti vozača u motorna vozila kojima se organizirano prevoze djeca.

Inače, Ministarstvo unutarnjih poslova prije mjesec i pol u javnu je raspravu uputilo spomenuti Zakon, a stigla su 72 komentara na pojedinačne članke Zakona, kao i 35 komentara na kompletne izmjene Zakona. MUP izmjenama Zakona predlaže drastično povećanje kazni za počinitelje prometnih prekršaja, a najdrastičnija je novina privremeno oduzimanje vozila do pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka. Kao što su mediji ranije pisali, vozilo vlasniku može biti oduzeto i vlasniku koji nije počinio prekršaj, ali je vozilom upravljao netko drugi i napravio prekršaj. Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika zato zahtjeva objašnjenje znači li navedena odredba da će se vozila u vlasništvu pravnih osoba kojima bi bio počinjen prekršaj oduzimati stvarnim vlasnicima, premda je prekršaj počinio zaposlenik pravne osobe ili neka treća osoba.

Iz te su Udruge također upozorili na Ustavom zajamčenu nepovredivost prava vlasništva zahtijevajući objašnjenje opravdanosti i postizanja svrhe kažnjavanja oduzimanjem vozila koje nije u vlasništvu prekršitelja. Također, zahtijevaju objašnjenje i specificiranje izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, točnije, primjenom kojih kriterija će tijelo koje izriče zabranu odlučiti o tome hoće li vozaču koji je počinio prekršaj upravljajući vozilom za koje je potrebna B kategorija izreći zabranu upravljanja samo tom kategorijom ili svim kategorijama.

Iz Hrvatskog autocesta predlažu pak da se slalom vožnja autocestom, pretjecanje u zaustavnoj traci, ali i , požurivanje automobila ispred sebe “blendanjem” ili trubljenjem, umjesto s predloženih 2000 kuna, kažnjava s 3000 kuna, a uz to sugeriraju i povećanje kazne za nekorištenje zimske opreme te traže da vozila u kvaru vlasnici sa zaustavne trake uklone najkasnije sat vremena od zaustavljanja. U suprotnom to će o trošku vlasnika učiniti nadležni za održavanje prometnice.Sindikat umirovljenika Hrvatske oštro se suprotstavlja uvođenju starosne dobi od 67 godina za produljenje vozačke dozvole.

Josip Mataija iz policije je za Novu TV otkrio koji prekršaji će se najstrože kažnjavati.

“Teško je to procijeniti u ovom trenutku. Evo, sad je završilo javno savjetovanje. Dobili smo određen broj komentara, njih ćemo obraditi, nakon toga prijedlog zakona ide na mišljenje tijela. Poslije toga procedura vlade pa u sabor, ali evo mi, što se nas tiče, željeli bismo da to bude što prije. Nadamo se prije ljeta”, rekao je Mataija koji je stava da bi nove regulative trebale smanjiti broj stradavanja u prometu.

”Dakle, ove izmjene zakona usmjerene su na one najteže prometne prekršaje odnosno vozače koji rade te prometne prekršaje i koji zbog tih prekršaja rade teške prometne nesreće”, navodi Mataija, koji je precizirao na što se točno odnosi većina kazni.

“Većina tih kazni koja je predviđena, i novčanih i zaštitnih mjera i prekršajnih bodova odnosno oduzimanja vozila, odnosi se na one najteže prekršaje. To su vožnja pod velikom koncentracijom alkohola, vožnja pod utjecajem droga, vožnja u naselju preko 50 km/h, odbijanje alkotestiranja, namjeran prolazak kroz crveno. Dakle, stvarno oni najteži prekršaji tako da vozači, normalni vozači koji voze onako kako treba, neće ni osjetiti ove izmjene”, zaključio je.