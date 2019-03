ODŠTETA ZA PROPUST BOLNICE: Maškarinu dosudili još dva milijuna kuna

Autor: Dnevno

U sudnici sutkinje Katarine Bajčić Ivančević donesena je nepravomoćna presuda u slučaju Rabljanina Miroslava Maškarina koji je 2006. godine, tada kao 21-godišnjak podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva u KBC-u Rijeka, piše Novi list

Operativni zahvat je završio amputacijom lijeve potkoljenice, proveo je dugo vremena na odjelu intenzivne njege ali i istodobno započeo pravnu bitku za odštetu.

Potkraj 2015. godine donesena je nepravomoćna presuda u građanskoj parnici po kojoj je Maškarinu Općinski sud dosudio novčanu naknadu u iznosu od šest milijuna kuna što je do tada bila najveća dosuđena isplata odštete u Republici Hrvatskoj. No, Županijski sud je djelomično u travnju 2017. godine odbio, a djelomično prihvatio odluke prvostupanjskog suda. Dio koji je vraćen na ponovno odlučivanje sada je dobio i nepravomoćnu sudsku odluku. Miroslavu Maškarinu ima se isplatiti na ime dospjele izgubljene zarade za razdoblje od 1. siječnja 2007. pa do 30.rujna 2018. godine iznos od 571.251,61 kune sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od 15. u mjesecu za prethodni mjesec počevši od 15. veljače 2007. pa tako od svakog slijedećeg 15. u mjesecu za prethodni mjesec zaključno do 15. listopada 2018., a sve do isplate. Na ime kapitalizirane rente, na ime izgubljene zarade, ubuduće do 67. godine života, ima se isplatiti Maškarinu iznos od 1.258.131,00 kuna, također zajedno sa zakonskom zateznom kamatom počevši od 14. ožujka pa do isplate. I dospjela tuđa pomoć i njega u ukupnom iznosu od 174.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na svaki pojedinačni mjesečni iznos počevši od prvog u mjesecu za prethodni mjesec također se ima isplatiti Maškarinu.

Maškarinu se na ime neimovinske štete dosudilo milijun i 380 tisuća kuna, 25 tisuća kuna na ime prilagodbe osobnog vozila, 200 tisuća kuna na ime ortopedskih pomagala, 134 tisuća kuna na ime prilagodbe stambenog prostora, te oko 305 tisuća kuna na ime kapitaliziranog iznosa s osnova tuđe pomoći i njege, sveukupno nesto više od 2 milijuna kuna.