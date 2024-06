Održiva rješenja: Kako sačuvati urbane šume za zdrave gradove sutrašnjice

Autor: Sanja Plješa/7dnevno

Arboristika je disciplina koja se bavi njegom stabala u urbanim prostorima, istraživanjima u urbanom šumarstvu, zaštitom na radu kod njege stabala, gospodarenjem javnim zelenilom, orezivanjem i procjenom statike, sigurnosti urbanih stabala, suradnjom i razmjenom stručnih iskustava sa sličnim udrugama u Europi i svijetu.

Jedan od značajnih događaja za hrvatsku arboristiku bila je 34. godišnja generalna EAC konferencija (Europsko Arborikulturno vijeće) održana 21. i 22. lipnja u Zadru. Bilo je to prvi put da je jedna takva konferencija održana u našoj zemlji u organizaciji Sekcije za urbano šumarstvo (HŠD) pri Komori šumarskih inženjera i tehničara Hrvatske i Hrvatske udruge za Arborikulturu (HUA).

Prvoga dana konferencije održane se važne stručne prezentacije iz arboristike, a predstavili su ih stručnjaci iz zemalja Europske unije. Drugi dan je bio zatvoreni dio konferencije za javnost, a razgovaralo se o organizacijskim temama EAC organizacije.

Problematika urbanog šumarstva

EAC konferenciju je otvorila predsjednica Stefanija Gasperini iz Italije, uz sudjelovanje Nicolaasa Verloopa iz Nizozemske, predsjednika kolegijalne stručne arborističke organizacije ISA te Caitlyn Pollihan iz Amerike, izvršne direktorice ISA-a. EAC i ISA okupljaju tisuće stručnjaka iz čitavog svijeta koji se bave stablima i problematikom urbanog šumarstva.

Kako je rekao Maks Udov, vlasnik tvrtke Herbafarm-Magnolije, osnovane 1994. godine u Zagrebu, koja se bavi poslovima u hortikulturi i uređenju okućnica te vrtova oko obiteljskih kuća kao i većih rezidencijalnih parkova, teme predavanja bile su iznimno aktualne u ovo doba klimatskih promjena. Istaknuti su primjeri iz inozemstva i načini kako sačuvati stabla.

“Govorilo se o strategiji konzervacije veteranskih stabala u regiji Emilia Romagna, britanskim veteranskim stablima koja su sastavni dio prirode i kulture, zaštiti monumentalnih stabala u Portugalu te evoluciji orezivanja stabala u Ujedinjenom Kraljevstvu. Također, raspravljalo se i o održivim urbanim šumama za gradove sutrašnjice, kvantifikaciji ekosistemskih usluga uporabom I-Tree te urbanim stablima i klimatskoj adaptaciji”, rekao je Udov.

Kako bi se stabla spašavala, a ne uništavala, u tvrtki Herbafarm-Magnoliji osmislili su inovativan proizvod, a to je Herbafertil Recoverytree. To je proizvod za profesionalnu upotrebu čijom primjenom se potiče oporavak slabovitalnih stabala i grmova, a primjenjuje se ugradnjom pomoću motornog svrdla u zoni korijena.

“Namijenjen je za arboriste, hortikulturiste, urbane šumare te poduzeća i stručnjake koji se bave održavanjem stabala i zelenila na javnim ili privatnim površinama, vrtovima, parkovima, alejama, rezidencijama. Herbafertil osigurava voćkama bujniju i dužu cvatnju i plodnost, te dužu prisutnost vode i vlage u tlu, a biljke postaju vitalnije, otpornije, manje podložne bolestima i imaju zdraviji izgled”, naglasio je Udov.

Varaždinu dodijeljena ECOT plaketa Europskog grada stabala

U Varaždinu je prisutna briga za urbana stabla. O čemu je riječ? Prisutnost bolesti i štetnika na stablima oduvijek je dio prirodnog ekosustava, no, ključna razlika između prošlih vremena i danas nalazi se u promijenjenim uvjetima koji su doveli do povećanja broja i intenziteta određenih vrsta. Svako stablo ima svoje specifične ekološke zahtjeve, a isto tako, bolesti i štetnici se mogu klasificirati prema klimatskim uvjetima i domaćinima, tj. vrsti stabla na kojem se razvijaju.

Ovisno o domaćinu, bolesti i štetnici mogu se podijeliti na one specifične za određene vrste stabala i one koje napadaju više različitih vrsta. Neki štetnici i bolesti su prilagodljivi i ne zahtijevaju specifične uvjete za preživljavanje. Važno je istaknuti kako je prisutnost štetnika na stablima neizbježna, no važno je reći kako to ne mora biti razlog za brigu. Osim u ekstremnim slučajevima, stablo će živjeti normalno.

Stoga je ključna suradnja struke, gradova i građana u očuvanju urbanih šuma. Gradovi, uključujući Varaždin, ulažu napore u očuvanje zelenih površina, ali su ograničeni resursima. Upravo je važna suradnja svih aktera kako bi se pronašla održiva rješenja za dugoročno očuvanje urbanih šuma.

*Tekst je nastao u okviru projekta ”Zelenim koracima do zaštite okoliša” kojeg je financijski podržala Agencija za elektroničke medije redstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.