Odrekla ga se i predsjednica: Hoće li se Brkiću obiti o glavu pakt s Kolindom?

Autor: I.M.

Drugi čovjek HDZ-a, alfa i omega te stranke i njihov najutjecajniji igrač na terenu tako poznanici opisuju Milijana Brkića, čovjeka koji nikada nije sjeo premijeru Andreju Plenkoviću čija je vizija HDZ-a miljama daleko od one konzervativne Brkićeve.

No, da Vaso kako Brkića prijatelji od milja zovu baš i nije tipičan konzervativac svjedoči predistraga koja je protiv njega pokrenuta, a temeljem detalja koji cure u javni prostor može se saznati da je s glavnim protagonistom afere SMS nekadašnjim policijskim informatičarem Vargom špijunirao bivšu suprugu Karmen.

Brkića je inače u nacionalnu politiku uveo njegov nekadašnji prijatelj Tomislav Karamarko, kojemu je ovaj okrenuo leđa onoga časa kada je potonuo opterećen aferama. Nakon Karamarka uzde vladajuće stranke preuzima Plenković koji se svim raspoloživim metodama nastojao riješiti Brkića pa je tako svojedobno za njime pukla priča o posudbama koje je HDZ ubirao od PPD-a, no tu je aferu glavni i odgovorni za stranačke financije Brkić preživio.

Potom smo svjedočili aferi kao dodjele koncesija na Zlatnom ratu no i to je stavljeno na čekanje, ali Brkić se u posljednje vrijeme ozbiljno počeo zamjerati premijeru Plenkoviću. Dakako ne zbog konzervativnih stajališta već stoga što se osokolio do te mjere da je u svojim zakulisnim igrama pucao upravo na njegovu fotelju.

Naime u kuloarima se svojedobno govorili kako Brkić s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović ruši Plenkovića. No, otkako je predsjednica odlučila da joj je stalo do HDZ-ove potpore za još jedan mandat te da joj je bolje ne ratovati s Plenkovićem, koji je počeo čačkati po Brkiću ovaj se dvojac udaljio.

U međuvremenu predsjednicu su napustili savjetnici Vlado Galić i Mate Radeljić, koji su spominjani kao akteri afere SMS ali i kao Brkićevi kadrovi. Politika se mijenja, pravosuđe očito radi punom parom, no razloga za veselje narod baš i nema jer bitke se ne vode samo po ključu pravde već po svemu sudeći po političkom kriteriju. A da je tome tako moglo se naslutiti i onda kada je Brkić uoči vukovarskog prosvjeda natuknuo da mu netko podmeće.