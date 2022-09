ODREKAO GA SE I MILANOVIĆ! Šamar s desnice Peđi Grbinu: On spašava Andreja Plenkovića

Autor: Iva Međugorac

Desnica se ponovno ujedinjuje protiv premijera Andreja Plenkovića, možda doduše ne izravno, ali će se zasigurno predstavnici desnih parlamentarnih stranaka ovoga vikenda pojaviti na prosvjedu čiji organizatori zahtijevaju ostavku aktualnog premijera, a samim time i raspisivanje novih izbora.

Pravodobno je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava shvatio da je poželjno biti dio ove velike priče koja stiže u jeku afere Ina, ali i u vrijeme kada se premijeru Plenkoviću i njegovom HDZ-u ozbiljno srozao rejting.

Osim Domovinskog pokreta na demonstracijama će sudjelovati predstavnici Mosta, ali i Hrvatskih suverenista, ali ne i predsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je još prije nekoliko dana izjavio kako on na prosvjed ne namjerava ići najavljujući za taj dan organizaciju stranačke konvencije.





“Pojeli su ga i Benčić i desničari”

Grbin, koji sam sebi još uvijek laska nazivajući se vođom oporba nema ništa protiv toga da se članovi njegove stranke samoinicijativno pridruže demonstracijama, ali on po običaju kuje neke vlastite planove s kojima umjesto na vlastitoj prepoznatljivosti uglavnom radi na svojoj nevidljivosti. Svjesni su u SDP-u svih slabosti svojega predsjednika, a svjesni su i da radi toga rejting njihove stranke stoji u mjestu.

”Grbina su i sada oko afere Ina pojeli Sandra Benčić, Mostovci i ostali saborski zastupnici koji su okupirali medijski prostor, mi smo na ovoj aferi trebali poentirati i pobrati vrhnje, ali on nema ideje, on ne zna nastupati, nedostaje mu karizma i taj svojevrsni politički eros i od toga što on radi nema ništa, nije u stanju nametnuti se kao vođa i gurnuti nas u prvi plan, i zato Plenković i dalje može raditi što ga je volja, i zato se vjerojatno niti ne mora brinuti ni zbog ove afere, ni zbog pada rejtinga”, komentira naš sugovornik iz SDP-a koji je uvjeren u to da Grbin nije u stanju voditi državu kao predsjednik Vlade.

Osim želje, Grbin ne nudi kvalitetu za premijera

”On nikada neće doći do te pozicije, Grbin tvrdoglavo želi biti premijer, ali osim želje on ne nudi baš ništa drugo, zato i sklapanje lijeve koalicije stoji u mjestu, premijersku poziciju priželjkuje i Benčić i Ivica Puljak kojega odnedavno podržava Zoran Milanović, to vam sve govori, i Milanović koji je tapkao uz Grbina i pokušavao ga izdići u tome nije uspio”, žestok je naš sugovornik. Kritizira se Grbina u Partiji uz ostalo i radi toga što je raslojio stranku koja danas praktički djeluje u dva zastupnička kluba pri čemu se misli na nedavno formirane Socijaldemokrate, a kritizira ga se i radi toga što je propustio priliku koju su iskoristili desničari.

”Umjesto da SDP kao vodeća oporbena stranka bude predvodnik prosvjeda protiv Plenkovića mi organiziramo stranačku konvenciju, to nikoga neće zanimati, medije će preplaviti napisi o prosvjedima, u prvom planu biti će Most, predstavnici desnice, a mi ćemo opet iza zatvorenih vrata mlatiti praznu slamu. Nitko ne kaže da SDP na prosvjedima treba sudjelovati s Domovinskim pokretom i desničarima, ali je SDP trebao organizirati svoje prosvjede i poručiti time da mi još uvijek imamo određenu političku težinu, s Grbinom od toga nema ništa, a najžalosnije je što nitko nema hrabrosti sasuti mu to u lice već se on okružio s likovima koji mu laskaju čuvajući pri tome svoje pozicije, što je kratkoročno, dugoročno je SDP-ova pozicija poražavajuća s ovakvom metodologijom”, zaključuje naš sugovornik iz SDP-a koji doista niti nije daleko od istine. Afera Ina jedna je od najvećih u Plenkovićevim premijerskim mandatima, i bez obzira na to izgleda da Plenkovića na lijevoj strani političke scene doista nema tko ugroziti niti je Grbin dorastao tome da i sada kada je Plenković na koljenima bude njegov konkurent i faktor koji bi ga mogao srušiti.