ODLUKA KOJA JE SVIMA PROMAKLA! Što je Milošević u tajnosti isposlovao: Srbi pucaju od ponosa

Vrlo diskretno, javnim se prostorom provukla vijest o oko 5000 Srba porijeklom iz Hrvatske, koji nisu mogli dobiti hrvatsko državljanstvo zbog pogrešno upisane stavke o rođenju u Srbiji, a koji su nedavno zahvaljujući izmjenama zakona o hrvatskom državljanstvu ostvarili to pravo. Radi se naime o Srbima koji su u Srbiji rođeni u razdoblju od 1977. do 1991. godine, a čija oba roditelja imaju hrvatsko državljanstvo. Njima je izmjenama navedenog zakona omogućeno da zadrže srpsko, ali istodobnmo i ostvare pravo na hrvatsko državljanstvo, koje im, kako se tvrdi pripada po porijeklu.

Docent na zagrebačkom Pravnom fakultetu Aleksandar Maršavelski godinama je radio na rješavanju ovoga problema u suradnji sa Savom Manojlovićem iz srpskog Udruženja za ustavnost i zakonitost, a osim toga, pomagao im je i šef Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević, čiji SDSS na vlasti održava Andreja Plenkovića, koji uvelike ovisi o potpori Milorada Pupovca što mu u djelu HDZ-a zamjeraju. Maravelski je objasnio kako se radi o 5000 građana kojima matičari pravno nisu mogli upisati srpsko državljanstvo jer po zakonu, ako su im roditelji imali jedno državljanstvo, njima pripada isto, a to je pogrešno napisano nakon raspada Jugoslavije te sukladno tome nisu mogli ostvariti pravo na hrvatsko državljanstvo, premda je dvojno državljansto dopušteno.

“Njima to Hrvatska nije dopuštala, a po mom mišljenju — razlog za to je bila diskriminacija. Hrvatska je postupala nezakonito, jer je priznavala te pogrešne upise koji pravno nisu relevantni”, rekao je Maršavelski naglašavajući da su hrvatski organi tražili da se pogrešni upisi isprave u Srbiji, a zbog toga su inicirali amandman u Srbiji ne bi lči se ljudima osigurao ispravan podatak o državljanstvu u trenutku rođenja, a da oni istodobno zadrže srpsko državljanstvo, jer cijeli život žive u Srbiji.

“Međutim, taj amandman nije prošao. On je u Skupštini stavljen na glasanje, ali tadašnji MUP Srbije nije dao saglasnost na to i stvar je propala, tako da smo nakon toga amandman inicirali u Hrvatskoj”, naveo je Maršavelski koji je pohvalio Miloševića navodeći da je on imao ključnu ulogu u riješavanju ovog problema, pošto je u Saboru predložio amandman na zakon.