ODLAZE U ROPOTARNICU PROŠLOSTI: Ovo su stranke koje nakon izbora zauvijek nestaju

Sve je izglednije da bi se parlamentarni izbori mogli održati usred ljeta, odnosno početkom sprnja. I dok HDZ uigrano slaže svoj tim i priprema kampanju, neke političke stranke upravo bi nakon ovih izbora mogle trajno nestati. Stranke su to koje su izigrale svoje birače, a koje se nisu uspjele regenerirati i približiti biračkom tijelu premda su svojedobno slovile kao svojevrsni politički brendovi.

Primjer za to jest Vrdoljakov HNS, koji prema najavama na parlamentarne izbore izlazi samostalno. Govorimo o stranci koja na nacionalnoj razini po anketama uživa potporu od najviše dva posto, a čije je članstvo uglavljeno u sve značajne javne tvrtke i poduzeća, i to zahvaljujući tome što bez realnog potencijala posljednjih desetak godina upravljaju državom, prvo u koaliciji s Milanovićevim SDP-om, a zatim u trgovinskoj koaliciji s Plenkovićevim HDZ-om. HNS je ulazeći u koaliciju s HDZ-om napravio drastičan zaokret, odmičući se od vlastitih načela i tradicije, a to im šačica njihovih birača definitivno neće oprostiti. HNS naprosto više ne postoji, Plenković s njima na izbore među svoje birače ne smije, a SDP bi bio potpuno lud kada bi ponovno pristao na suradnju s partnerom koji ih je izdao.

Sudbinu HNS-a, mogao bi doživjeti i HSLS stranka koja također na političkoj sceni ne posjeduje nikakav značaj, da je tome tako potvrdio je njihov mlađahni predsjednički kandidat Dejan Kovač koji je na tim izborima osvojio manje od jedan posto glasova.

Upitna je u tom pogledu i sudbina zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegove stranke, no Bandića nikada ne treba otpisati pa stoga o njemu i prošlosti ipak vrijedi govoriti s dozom opreza.