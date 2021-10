ODLAZAK VELIKOG HDZ-ova POLITIČKOG KAPITALCA! Ruše ga još od prošlih stranačkih izbora

Autor: Iva Međugorac

Kampanja za unutarstranačke izbore u HDZ-u protječe uglavnom bez nekih značajnijih iznenađenja, fokus članova vladajuće stranke, ali i najvećeg dijela zainteresirane javnosti uglavnom je na izborima u zagrebačkoj organizaciji, što i ne čudi. To je naime jedna od rijetkih stranačkih organizacija u kojoj snage odmjeravaju dva kandidata, pričemu je prilično jasno tko je favorit predsjednika stranke, premijera Andreja Plenkovića.

Jasno je od početka Plenkovićeva mandata na čelu HDZ-a da on provodi znatno drugačiju unutarstranačku politiku od one koju je predvodio njegov prethodnik Tomislav Karamarko. Jedna od glavnih Plenkovićevih strategija, koju je nerijetko i javno obznanjivao jest pomlađivanje i restrukturiranje stranke, no bez obzira na postojanje ideje u teoriji, njena provedba u praksi uglavnom unutar organizacija ne pada na plodno tlo, ni to za HDZ nije iznenađujuće.

Lokalnim organizacijama godinama ravnaju jedno te isti kadrovi koji su s vremenom oformili vlastite političke mreže i stekli statuse političkih kapitalaca s kojima se pak teško boriti i samom Plenkoviću, vidljivo je to na primjerima splitsko-dalmatinske, zadarske i šibensko-kninske organizacije, tamo bi kako za sada stvari stoje u županijskim organizacijama pozicije trebali zadržati isti kadrovi, bez obzira na to što na nedavno održanim lokalnim izborima nisu ostvarili očekivane rezultate.

Kadroviranje i pomlađivanje

U splitskoj županiji kojom godinama ravna HDZ-ov Ante Sanader, vladajuća stranka jedva je sastavila vlast, a u samom Gradu Splitu Sanaderov kadar Vice Mihanović ostao je bez gradonačelničke pozicije, no Plenković izgleda nema opciju kojom bi makao Sanadera. Slično je i u zadarskoj županiji na čijem čelu ostaje Božidar Kalmeta, bez obzira na to što se HDZ u Zadru ozbiljno borio za formiranje vlasti. U šibenskoj županiji HDZ je bez vladajuće fotelje ostao po prvi puta u povijesti, njihov župan Pauk doživio je povijesni debakl, ali izgleda da šef županijske organizacije Nediljko Dujić nema namjeru snositi odgovornost za loš izborni rezultat. U utrku za šefa organizacije ponovno je krenuo, no na njega ide u šibenskom kraju dobro prihvaćeni gradonačelnik Željko Burić pa bi finalni rezultat mogao biti neizvjestan.

Neizvjesnosti zato nema u virovitičko-podravskom kraju, ovu organizaciju voditi će nakon unutarstranačkih izbora aktualni župan Igor Andrović, koji će time naslijediti velikog stranačkog, ali i prije svega virovitičkog kapitalca Josipa Đakića koji se prema vlastitim riječima sam odlučio povući. Priča je međutim u virovitičkoj organizaciji nešto drugačija, navodno su se Andrović i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin udružili te iz HDZ-ove političke arene izgurali Đakića. Smatra se da je šef Hvidre zaslužan za politički uzlet mladog župana, ali i virovitičkog gradonačelnika, no bez obzira na to članstvo se u virovitičkom kraju zasitilo Đakića, njegove dugugodišnje vladavine i utjecaja pa su na Plenkovića apelirali mjesecima, još otkako je Đakić boravio u bolnici na oporavku od korona virusa. Iako je na prošlim stranačkim izborima Đakić uspio stopirati dogovore između stranačke središnjice i svoje lokalne organizacije, izgleda da je Plenković u ovoj županiji ipak uspio realizirati svoju ideju o pomlađivanju stranke.