ODLAZAK ‘PARTIJSKE SPONZORUŠE’: Stranačke kolege prozivali su je za seks sa šefovima i rastrošnost

Kriza u SDP-u iz dana u dan postaje sve turbulentnija, a po svemu sudeći sukobi se reflektiraju i na nezadovoljno članstvo, što je uostalom potvrđeno i odlaskom Milanke Opačić iz redova najveće oporbene stranke. Da je nezadovoljna stanjem u Partiji Opačić je u više navrata osobno tvrdila, otkako je Davor Bernardić preuzeo kormilo stranke, a sada za sobom očito zatvara vrata SDP-a koji joj je osigurao višegodišnje saborske mandate, ali i titulu ministrice socijalne politike i mladih te titulu potpredsjednice Vlade.

Njenim izlaskom iz SDP-a stranka je ostala bez još jednog prepoznatljivog lica, odnosno šestog zastupnika u ovome mandatu. ”Nije mi više problem samo opcija predsjednika stranke Davora Bernardića, već i ova koja je protiv njega, jer nisu složni i ne vidim da imaju ideju kako riješiti probleme u stranci. Stalno se nešto oteže i odgađa, čime se prolongira agonija stranke”, objasnila je Opačić za Tportal svoj potez te dodala da to više nije društvo u kojem ona želi biti.

Niz je opcija za nastavak političke karijere bivše ministrice pa se tako kao jedna od potencijalnih mogućnosti spominje i ona da bude potpora nestabilnoj Plenkovićevoj vladi. Bernardić je uostalom nakon odlaska Bojana Glavaševića konstatirao da se određeni izlazak iz SDP-a dogodi uvijek kada se dogode problemi u Vladi. ”Više ne vjerujem da je to slučajno”, rekao je nedavno šef Partije. Doista, u vrijeme kada se odlučivalo o opozivu ministra financija Zdravka Marića iz SDP-a je istupio Tomislav Saucha. Kada se vodila rasprava o bivšoj ministrici Dalić iz stranke je istupio Zdravko Ronko. “Sada se događa novi rasplet u aferi Agrokor, pa je došao na red Glavašević. Više ne vjerujem u slučajnost, vjerujem i želim vjerovati u pravnu državu”, naglasio je Bernardić tom prigodom.

Nakon što je iz HDZ-a izbačen Darko Milinović vladajuća stranka uistinu raspolaže tankom saborskom većinom, a ne treba zanemariti niti prosvjed koji je u Vukovaru zakazan za 13. listopada, a koji bi se trebao povesti protiv državnih institucija kojima rukovodi HDZ, a kojega je najavio HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava, kritičan prema koaliciji njegove stranke sa SDSS-om. Sve to pokazatelji su slabosti Plenkovićeve vlade, koja bi s lakoćom mogla prihvatiti i potporu zastupnice Opačić, ali i ostalih kolega nezadovoljnih stanjem u SDP-u, na koje ne treba zaboraviti. Riječ je, podsjetimo, o Mirandu Mrsiću koji je iz Partije izbačen, a redove partijske mašinerije ostavili su iza sebe i Tomislav Žagar, Zdravko Ronko te Bojan Glavašević, ali i Saucha koji je svojim primjerom pokazao kako je u hrvatskoj politici sve moguće te da su stranke i stranački dresovi tek smokvin list i paravan za naivnu javnost, onu koja još uvijek vjeruje u njihovu bitku za ideologije, a ne za vlastiti opstanak.

Ipak, kada već govorimo o Opačić za nju je potpora HDZ-ovoj vladi tek jedna od mogućih opcija, jer ne treba smetnuti s uma da se radi o dami koja je karijeru izgradila u eri bivšeg premijera Milanovića, čija je bliska suradnica pa i miljenica bila te stoga nije nemoguće da se pridruži njegovoj političkoj opciji koja tek treba sazrijeti i predstaviti se javnosti. Sve je više nezadovoljnih partijskih kadrova koji zazivaju Milanovićev povratak, čega je i on osobno svjestan, i od čega ne zazire previše. Štoviše, za povratak u političke vode zainteresiran je do te mjere da se u političkim krugovima počelo spominjati potencijalno ime njegove nove političke opcije, koja bi se, kako za sada stvari stoje, trebala zvati Stranka demokratske akcije.

Premda Milanović formalno poručuje da ga politika ne zanima, neformalno, od iste se nikada nije zaliječio do kraja, a priliku za povratak stvara mu upravo Bernardić pod čijom je kapom SDP doveden do usijanja. S kvalitetnim kadrovima iz svoje nekadašnje stranke, iz čega ne treba izostaviti niti Opačić, bivši bi premijer uistinu mogao krenuti u izbiljan pohod, računajući pritom i na kuma Joška Klisovića te Peđu Grbina, ali ne i na Miranda Mrsića koji je najavio formiranje vlastite stranke. Svoju stranku, Milanović bi formirati mogao i s mladim Glavaševićem, a nije nemoguće da im se pridruži i Dalija Orešković.

Sve u svemu, prema glasinama s političke pozornice stranku bi testirati trebao već na izborima za Europski parlament, nakon čega bi se on osobno kandidirao za predsjednika države, a na tom polju računa na financijske injekcije prijatelja Tedeschija i generala Čermaka. Unazad nekoliko mjeseci, Milanović je navodno održao niz sastanaka s ciljem formiranja svoje političke opcije, a Milanoviću odnedavno društvo pravi i general Čermak koji navodno namjerava proširiti naftni biznis kupnjom INA-e, oko čega ga konzultira upravo Zoran Milanović. ”Vratiti će se laste s tisuću momaka”, napisao je svojedobno Kotromanović na svojem Facebook profilu, objavljujući sliku s Milanovićem, a nedugo potom oglasio se i u medijima hvaleći Milanovića kao potencijalnog predsjednika.

Jesu li to tek spinovi ili će Milanović doista ponovno nešto pokušati, ostaje za vidjeti, no promjene koje se u SDP-u odvijaju naslućuju da takav scenarij nije nemoguć. Jer realno, već sada sa sigurnošću se može konstatirati kako je SDP u rasulu. Stranka na dnevnoj razini opstaje bez potencijala, duboko se raskolila i potonula u unutarstranačkim obračunima, koje Bernardić dodatno potencira okružujući se onima koji ga tapšaju po ramenu, kako bi preko njegovih pleća gradili vlastite karijere, a on pri tome ne uspijeva održati ravnotežu. U takvom stanju SDP je postao beskorisna oporba gurnuta na marginu, a time kako Vlada vlada, od samih sebe ne uspijevaju se baviti, pali su na oko dvadesetak posto potpore birača, ostali bez koalicijskih partnera te uisinu samo čekaju onoga tko će viknuti da je brod potpuno potonuo.

U svemu tome, Opačić se nije uznemirila zbog SDP-a već se zabrinula za svoju političku sudbinu, jer uistinu, neosporno jest da Bero, ali ni njegovi kritičari ne znaju kuda partijski brod vodi, no pitanje je što je bivša ministrica čekala do sada? Nije li upravo ona ta koja je otvoreno kritizirala Beru, iznosila prljavo stranačko rublje, rušila mu autoritet, vukla paralele s HDZ-om? Nije li ona ta koja nikada nije kritizirala svojeg nekadašnjeg šefa Milanovića? Nije li ona ta koja je šutila kada je iz Ministarstva otišla Mirela Holy, a zatim i Aleksandra Kolarić koja je stranku kritizirala izvan stranke? Inače, kada već govorimo o sada već bivšoj esdepeovki i njenoj političkoj sudbini tada valja dodati i kako je riječ o dami koja je radni vijek odgulila u Saboru, te koja nema dana staža izvan politike. Saborskim vodama zaplivala je s 24 godine i od tada iz Sabora nije izašla osim kada je mandat mijenjala za ministarsku fotelju u Milanovićevoj vladi.

Dok je obnašala dužnost ministrice hrvatske sirotinje njen je resor napustila vojska djelatnika, uključujući i njene pomoćnike i savjetnike na čijem je zapošljavanju osobno inzistirala – tvrdeći kako u Ministarstvu vlada kaos te da je Opačić izrazito rastrošna ministrica, što je naknadno demantirano kako iz Partije, a demantirala je to i ministrica, koja je u medijski prostor dospjela i stoga što su djelatnici tijekom radnog vremena šetali njezina psa. Intrigantan krimen atraktivna ministrica nosi na svojim plećima, a na njih joj ga je natovario umirovljeni general i bivši saborski zastupnik Ljubo Ćesić Rojs koji je 2001. godine u intervjuu Slobodnoj Dalmaciji ustvrdio sljedeće:

”Ja i dalje stojim kod svojih riječi koje sam isticao – bivša tajnica Jovana Raškovića, Milanka Opačić, Srpkinja, na čelu je Mandatno-imunitetnog povjerenstva. I ona kao takva odlučuje o imunitetu nas zastupnika. Hrvatski narod, na žalost, uopće ne zna koga je izabrao. Sve što sam govorio, govorio sam istinu, a ako mi ne vjerujete pogledajte u političkom vodiču. Nigdje nisam vrijeđao nacionalne manjine. Jednostavno je jasno da su mnoge supruge i muževi zastupnika i zastupnica SDP-a Srbi i svima je jasno da oni vode prosrpsku politiku”, izdeklarirao je, u svom prepoznatljivom stilu, novinarki Aniti Malenici, general Rojs.

No, da joj nije uvijek bilo lako svjedoče prozivke na njezin stil odjevanja zbog čega je prozvana Severinom hrvatske politike, štedio je nije niti SDP-ov Marko Melčić koji se na nju obrušio preko društvenih mreža. “Vrijeme je da se Milanku Opačić ‘outsourca’ iz vrha stranke jer je došla ravno s faksa u vrh stranke i Sabor i nije radila nikad ništa konkretno u realnom sektoru. Osim seksa s glavešinama”, pisao je Melčić koji je o tome progovorio i gostjući na javnoj televiziji.

“Milanka je jedna niškoristi, bila je na velikim funkcijama, ništa kvalitetno nije napravila. Vozila se u Audiju, u jednom ona, u drugom gorile, luksuzno je živjela, ne trebaju nam takvi. Ona je razmaženo derište, odmah je došla na funkciju i cijelo je vrijeme tamo. Ona je izmislila outsourcing, a nema pojma o ničemu. Ja sam bio direktor u Holdingu pa mi outsourcing ne pada na pamet”, oštro je konstatirao Melčić koji ju je nazvao ‘partijskom sponzorušom’, a od čijih se izjava bivša ministrica ogradila tvrdeći da čovjeka nikada nije niti vidjela. Ujedno, osim ovih žestokih kritika i neumjesnih komentara, obitelj bivše ministrice jedno je vrijeme bila pod policijskom zaštitom zbog prijetnji koje je dobivala.