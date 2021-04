ODLAZAK OVOG HDZ-ovca NITKO NE SPOMINJE! U stranci spremni na debakl: Škoro izdominirao u njihovim sredinama

Autor: Iva Međugorac

Premda se Andrej Plenković prije svega nekoliko dana sastao s potpredsjednikom svoje stranke, osječkim županom Ivanom Anušićem, odnosi između njih nisu ni izbliza onako idilični kao što su bili u jeku kampanje za parlamentarne izbore.

Kako tvrdi niz naših sugovornika iz vladajuće stranke, zahlađenje odnosa između Plenkovića i Anušića počelo je prije nekoliko mjeseci, a dodatno udaljavanje uslijedilo je nakon što je Anušić javno prozvao Marija Banožića radi odlijeva članstva u njegovoj Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Najteže je Anušiću pao odlazak njegova prijatelja Josipa Dabre koji se pridružio Škorinom pokretu kao njihov kandidat za župana na nadolazećim lokalnim izborima, koji su unijeli nemire u vladajuću stranku. U HDZ-u strahuju od debakla pri čemu posebno naglašavaju upravo slavonske gradove i općine pa se nerado prisjećaju i Županje.

U HDZ-u ne znaju koliko je ljudi istupilo

U ovome gradu nedavno je izbio sukob nakon što je stranku napustio Damir Juzbašić nezadovoljan odlukom stranačke središnjice koja je na lokalnim izborima podržala kandidaturu Davora Miličevića. Nakon Juzbašićeva odlaska uslijedio je serijal sličnih primjera, a u HDZ-u danas zapravo nemaju pojma koliko je ljudi napustilo stranku.

”Oni koji su otišli nude svoje brojke, u stranačkoj središnjici brojke umanjuju kako bi sanirali štetu, a svoje podatke imaju i u organizacijama iz kojih su ljudi odlazili, sve su brojke različite i zbunjujuće”, komentiraju naši sugovornici iz HDZ-a te kažu kako su brojke za njih trenutno sekundarni problem, veće im glavobolje zadaje probuđeni Domovinski pokret kojem se pridružio niz njihovih kolega koji su se na nadolazećim izborima pretvorili u izravnu prijetnju vladajućoj stranci.









”Mi bi nakon ovih izbora opet mogli tražiti crne labude, jer nije nemoguće da i oni koji su ostali u stranci daju potporu nestranačkim kandidatima, a nije nemoguće da i iz naših redova potajno rade za njih, to ne bi bio prvi takav slučaj, to se događalo u kampanji za europske izbore, ali i u kampanji za predsjedničke izbore pa sjetite se da je Stevo Culej otvoreno podržavao Škoru i bio u njegovom stožeru”, napominju naši sugovornici koji najviše strahuju za gubitak vlasti u Vukovaru i Županji, a ništa bolje stanje nije ni u drugim sredinama koje su inače slovile za njihove baze.

”U Lici ćemo sigurno izgubiti izbore, s time smo se pomirili. Milinović će nas potući, biti će problema i u karlovačkoj županiji, to nitko ne spominje, ali nas je itekako potresao odlazak Damira Jelića. On je 16 godina radio za stranku, bio je zvučno ime, angažiran na izborima, a dio njegovih suradnika sada se prikručio Škori, njegov Vlatko Ivka vodi Škorin pokret u ovoj županiji”, nabrajaju u HDZ-u te kažu da je i triljski gradonačelnik Ivan Šipić također problematičan, baš kao što su se iznenadili +Petrom Ćurićem koji je odustao od kandidature za gradonačelnika Pule, no od njega nisu previše očekivali pa je to ipak nešto blaži udarac.