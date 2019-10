ODERALI IH POŠTENO: Hrvatski Telekom morat će platiti najveću kaznu ikad izrečenu telekomunikacijskome operateru

Autor: Dnevno

Hrvatski Telekom pravomoćno je izgubio spor i dobio najvišu novčanu kaznu ikada izrečenu jednom telekomu u Hrvatskoj. Iznos je višemilijunski i morat će platiti kaznu od 28,1 milijun kuna.

Hrvatski Telekom još 2016. godine bio je optužen da nije nadležnoj agenciji, HAKOM-u, dostavio svoje maloprodajne cijene po kojima su prodavali svoje usluge od 2015. do 2016. godine. Cijelu je stvar bio “zakuhao” Vip koji je prijavio HT HAKOM-u, a regulator je pokrenuo inspekcijski nadzor zbog određenih paketa usluga koje nisu bile prijavljene u službenom HT-ovom cjeniku.

Zaključak presude Visokog prekršajnog suda u Zagrebu da je HT prodavao svoje usluge po nižim cijenama i tako privlačio nove korisnike. Budući da je riječ o teleoperatoru od značajne snage na hrvatskom tržištu, HT je svojim postupcima ugrozio pošteno tržišno natjecanje. Sud je odluku donio na temelju dokumenta desetak privatnih korisnika kojima su prodane razne usluge i paketi usluga, a da te cijene nisu dostavljene regulatoru.

Ipak, Visoki prekršajni sud u Zagrebu smatra da je takva praksa HT-a osobito teška povreda Zakona o elektroničkoj komunikaciji, a predviđena kazna u tom slučaju iznosi od 1 do 10 posto godišnjeg bruto prihoda. Budući da je ukupni prihod HT-a za 2016. godinu bio 6,1 milijardu kuna, sud je mogao HT-u odrezati kaznu od 60 do 600 milijuna kuna. Međutim, Općinski prekršajni sud, koji je donio prvu nepravomoćnu presudu, odredio je pola minimalne kazne, odnosno 0,5 posto jer je uzeo kao olakotnu okolnost to što HT prije nije bio kažnjavan. Visoki prekršajni sud je to potvrdio.

Iz HT-a je stigao odgovor. Smatraju da kazna nije primjerena. “U Hrvatskom Telekomu smo tek zaprimili presudu i analiziramo daljnje pravne korake”, poručuju oni