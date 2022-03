ODBOR JE ODLUČIO! Referendumska pitanja iz Mostovih inicijativa idu na Ustavni sud

Većinom glasova, Odbor za Ustav i Poslovnik predložio je u srijedu Hrvatskom saboru da oba referendumska pitanja iz Mostovih inicijativa o ukidanju covid potvrda i stožerokracije pošalje na ocjenu Ustavnom sudu, a Sabor bi se o tom prijedlogu trebao izjasniti do uskrsne stanke. Ustavni sud ima 30 dana da dade pravorijek jesu li referendumska pitanja iz spomenutih inicijativa u skladu s Ustavom.

Obje Mostove referendumske inicijative, izvijestila je Vlada, prikupile su dovoljan broj potpisa, više od 368.867 potrebnih. Za inicijativu “Dosta je stožerokracije” pravovaljanih je bilo 372.635 potpisa, a inicijativu “Odlučujmo zajedno!” njih 370.310.

Da se referendumsko pitanje iz inicijative Odlučujmo zajedno uputi na ocjenu Ustavnom sudu, glasovalo je sedam zastupnika, a pet ih je bilo protiv. Za upućivanje Ustavnom sudu pitanja iz inicijative Dosta je stožerokracije bilo je 11 članova Odbora, a jedan je bio protiv, Božo Petrov (Most). Što žurnije, a najdalje do kraja rujna, treba raspisati referendum za obje in jeicijative, a ako se Odbor obrati Ustavnom sudu, tražimo izuzeće suca Miroslava Šeparovića, rekao je Nikola Grmoja u ime inicijativa i Mosta.