OD TRAVNJA KREĆE AKCIJA RUŠENJA HDZ-a! Znajte da je negdje u pozadini Zoran Milanović

Autor: Iva Međugorac

Još otkako je Viktor Gotovac početkom jeseni raskinuo koalicijski sporazum između SDP-a i platforme Možemo u javnom se prostoru raspravlja o obnavljanju saveza između odvih dviju partnerskih opcija. Da je šef SDP-a Peđa Grbin otvoren za nastavak suradnje s platformom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića jasno je i iz toga što je iz svoje stranke nakon ovog radikalnog poteza izbacio prvog čovjeka zagrebačke organizacije SDP-a Gotovca, a sada pak na pregovorima o novom savezu radi vršitelj dužnosti predsjednika organizacije doktor Branko Kolarić, kojemu pri tome asistira Ivan Račan. Dogovori bi trebali biti okončani do proljeća, točnije do travnja, a oni bi kako za sada stvari stoje mogli biti uvertira u formiranje velike, nacionalne koalicije koja će za cilj imati rušenje premijera Andreja Plenkovića i njegova HDZ-a.

Iz zagrebačke u veliku nacionalnu koaliciju

”Mi smo već trebali biti u pregovorima za nacionalnu koaliciju, ali se u Zagrebu situacija zakomplicirala. Gotovac je djelomice bio u pravu, sporazum s Možemo je potrebno korigirati jer SDP u Zagrebu naprosto ne postoji, očekuje se da Možemo s nama nakon travnja surađuje timski i da nas uvažava kao partnera, Račan bi tu trebao odraditi najvažniji dio posla, a kada Račan vodi pregovore jasno vam je da se tu negdje u pozadini nalazi i predsjednik Zoran Milanović”, otkriva naš sugovornik iz SDP-a te dodaje da bi dogovore oko nacionalne suradnje s Možemo uz Peđu Grbina i trebao voditi mladi Račan, ali i Grbinova desna ruka Siniša Hajdaš Dončić, dok se kao jedan od pregarača spominje i SDP-ov saborski kapitalac Arsen Bauk.





”Prije svega valja definirati tko će sve biti u koaliciji, Možemo se još uvijek preslaguje unutar sebe, vidjeli ste da su nedavno imali burna i tajna pripajanja i imenovanja vodstva, Tomašević je ispao iz igre, ali mi u SDP-u želimo komunicirati s vodećim ljudima, predstavnicima platforme Možemo. Bitno je da oni unutar sebe odrede što žele, jer kako za sada stvari stoje dio ekipe iz Zagreb je naš nije bio otvoren ni za pripajanje u platformu Možemo, mi takve trzavice ne želimo, nastojimo ih izbjeći i želimo znati u što i sa kime ulazimo”, kaže naš sugovornik te napominje kako se u SDP-u ne pomišlja na suradnju s Mostom mada je predsjednik Milanović jedno vrijeme bio zagovornik ideje o takvom obliku suradnje.

Što će biti s Puljkom?

U tom Milanovićevom scenariju kandidat za premijera trebao je biti njegov prijatelj Nino Raspudić, no u Mostu ionako poručuju da će na izbore ponovno izaći samostalno tako da to vjerojatno i jest najizgledniji scenarij. Upitno je kojim će putem u kampanju za parlamentarne izbore krenuti Centar, jer kako za sada stvari stoje stranka Ivice Puljka nije otvorena za širu suradnju, osim ako šira suradnja ne podrazumijeva Puljkovu kandidaturu za premijera.

”Grbin zaista nije kapital za premijersku poziciju, on bi teško konkurirao Plenkoviću, no pitanje je u kojoj je mjeri i Sandra Benčić spremna za takvu poziciju, ona mora poraditi na svojem komunikacijskom stilu, njene se kvalitetne poruke ne čuju u eteru zbog načina na koji ih izgovara, ali bez obzira na sve nedostatke Grbina i Benčić ni Puljak nije pokazao po čemu bi on bio idealan kandidat za predsjednika Vlade, SDP se godinama kocka sam sa sobom, na našim je listama ranijih godina preživljavao HNS, za sobom smo vukli Glas i Anku Mrak Taritaš pa i HSS Kreše Beljaka, mi tako izborima više ne smijemo pristupati, zbog takvog pristupa danas i jesmo tu gdje jesmo”, komentira naš sugovornik koji drži da bi najbolje bilo da se u ovoj koaliciji pronađe neko neutralno ime koje bi uspjelo ujediniti sve opcije.

Od Milanovića se treba i distancirati

Bilo bi dobro kada bi to bio neki uspješan menadžer, poduzetnik ili prepoznatljiv političar, ali takvo što za sada se ne spominje.









”Nismo se još dogovorili ni o listama, SDP tu ne smije biti naivan, a isto tako treba voditi računa o Milanoviću, on se oteo kontroli. Mi se ne bi smjeli previše poistovjećivati s njime, jer je Milanović prerastao u vođu desnice, a Grbin nema snage da se tome odupre. Uz to Grbinu nedostaje snage da se suprostavi Plenkoviću i da otvori aktualne teme, nama nedostaje program kojim bi se vodili i po kojem bi se ponovno formirali prije svega u konstruktivnu oporbu”, kaže naš sugovornik koji je uvjeren da bez obzira na loš rejting za SDP još uvijek ima nade te da stranci ne prijeti potpuni nestanak. ‘

‘Mi imamo vremena da se presložimo i da posložimo svoje partnere, a nakon travnja zajednički bi trebali krenuti u kampanju jer je Plenković već u kampanji, do izbora nas očekuje neizvjestan period, s dolaskom eura dolaze i nova poskupljenja, stiže nam recesija, mi već jesmo u dubokoj krizi na svim poljima, SDP mora o tome govoriti, otvarati ozbiljne teme i davati konkretne prijedloge, samo tako možemo stvoriti ozbiljne šanse za Plenkovićevo rušenje”, zaključuje naš sugovornik.