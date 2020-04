OD SUTRA NIŠTA NEĆE BITI ISTO! Poznati trgovački lanac uvodi veliku promjenu

Autor: Dnevno

Svi Sparovi supermarketi, ali i Interspar hipermarketi diljem Hrvatske, od ponedjeljka 27.travnja radit će od 7.30 do 21 sata od ponedjeljka do subote, a novo radno vrijeme donosi i nova pravila. Naime, radi dezinfekcije prodajnog prostora, ali i osiguravanja sigurne kupovine za sve kupce uvodi se pauza u trajanju od 14 do 15 sati. Od ponedjeljka će tako s pauzom raditi svi Intersparovi trgovački lanci diljem zemlje, uključujući i one po trgovačkim centrima.

“Slijedeći upute Nacionalnog stožera, nastavljamo s osiguravanjem maksimalne zaštite za sve naše djelatnike i kupce koje pozivamo da se i dalje maksimalno pridržavaju svih uputa epidemiologa, prije svega o držanju obavezne fizičke distance”, poručili su iz SPAR Hrvatske.