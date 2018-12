Od ponedjeljka radnici Uljanika ponovno u štrajku: Obećavajući vikend nije donio promjene

Autor: Hina

Radnici pulskog Uljanika od ponedjeljka u pet sati ujutro su ponovno u generalnom štrajku, a štrajk se odnosi i za one radnike kojima je ranije bilo dopušteno da rade na polarnom kruzeru australskog naručitelja, izjavio je u nedjelju navečer Hini predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac.

“Nažalost, tijekom današnjeg dana nismo dobili nikakvu dobru pozitivnu i obećavajuću informaciju od strane Uprave pa smo prisiljeni od ponedjeljka ponovno pokrenuti štrajk. Strpljenja više nema”, kazao je Cerovac.

Dodao je da su u Štrajkaškom odboru svjesni činjenice kako će to vjerojatno značiti i definitivan kraj poslovne suradnje s nekolicinom preostalih brodovlasnika, odnosno rezanje i te zadnje grane na kojoj se gradi nekakva potencijalna budućnost i spas brodogradilišta Uljanik, međutim, dodao je, “radnici nemaju više ni volje ni strpljenja, a ni snage u taj spas vjerovati”.

“Na žalost ništa se pozitivno nije dogodilo ni danas niti tijekom vikenda, a premda je bilo najavljeno, nije došlo do nikakvog susreta niti kontakta s premijerom niti s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom. Mi naprosto ne možemo radnicima ništa obećati a kamoli ih pozvati da dođu raditi kada nemaju ni što jesti i nalaze se u teškoj i bezazlenoj situaciji”, izjavio Cerovac.

Dodao je da bi prema najavi Uprave Uljanika, minimalac za listopad možda tijekom tjedna mogao biti isplaćen. No, smatra on, to nije nikakvo rješenje.

“Od ponedjeljka ujutro u pet sati pokreće se štrajk a Štrajkaški odbor zasjedat će odmah ujutro te dogovoriti daljnje aktivnosti pa i mogućnost novog izlaska na ulice. Nažalost nema nikakvih pomaka. Ne želim niti razmišljati o stečaju, no ne vidim drugih mogućnosti”, zaključio je Boris Cerovac.

Naglasio je kako je svjestan da će takav potez vjerojatno značiti i definitivni kraj za Uljanik, no, kako je rekao. “radnici jednostavno više ne pronalaze motiva dalje se mučiti i čekati”.

Štrajk Uljanikovih radnika koji je počeo 20. listopada stavljen je u mirovanje 19. studenoga, nakon što je izabrana nova Uprava brodogradilišta.