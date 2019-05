OD OVOG STAJE MOZAK! Znate li kolike će plaće imati zastupnici koji danas uđu u Europski parlament?

Svoje mjesto u Europskom parlamentu, među 751 predstavnikom iz 28 zemalja članica EU-a, pokušava pronaći i 396 hrvatskih kandidata koji su predstavljeni na 33 kandidacijske liste.

Njih 11 nakon izbora postat će novi članovi EP-a, a mandat bi im trebao trajati do 2024. godine, no još jednog člana naša delegacija mogla bi dobiti kada Velika Britanija službeno napusti EU, što bi se trebalo realizirati krajem listopada. Osim ulaska u Europski parlament, hrvatski će predstavnici tim činom dobiti brojne povlastice. Vrijedna pozicija osigurat će im tako plaću koja premašuje 8000 eura, te dodatak za troškove koji premašuje 4000 eura. Na tom popisu troškova na prvoj su poziciji troškovi dnevnica koji, prema pisanju medija, iznose 320 eura, a uz to tu su i troškovi smještaja u Bruxellesu ili Starsborugu, a ne treba zanemariti ni troškove prijevoza. Troškovi rada ureda u Bruxellesu i onih u Hrvatskoj pokrivaju se s oko 4400 eura, a u taj su iznos uključeni troškovi uređaja, režija, mobilnih telefona, reprezentacije i asitenata.

Većina zastupnika ima po dva asistenta u svojim europskim uredima, a po četiri asistenta u lokalnim uredima. Na njihove plaće mjesečno se izdvaja 21 tisuća eura, a riječ je o iznosu koji izravno uplaćuje europska administracija. Većina zastupnika koristi i pravo na stažiste, pripravnike, mahom studente završnih godina studija, koji će time upoznati način funkcioniranja rada EU parlamenta, ali i naših zastupnika. Prema podacima Transparency Internationala, 60 posto parlamentaraca uz posao u Parlamentu stiže se baviti i drugim poslovima, njih 31 posto ima dodatno plaćene poslove.