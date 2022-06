OD MILANOVIĆEVIH RIJEČI PROLAZE TRNCI: Ovo je za našu sigurnost, to gledam kao otac i kao Hrvat

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je večeras na svečanoj sjednici vrgoračkog gradskog vijeća na kojoj je, čestitajući Dan Grada Vrgorca i blagdan Svetog Petra i Pavla, Vrgočankama i Vrgorčanima poručio da budu jako ambiciozni, da si postavljaju što je moguće

više ciljeve te da potroše europski novac do zadnjeg eura jer je to njihov novac.

„Hrvatska je u Europskoj uniji koja je sada naša stvarnost i vjerujem da će i naši unuci i njihova djeca biti u Europskoj uniji. Međutim, tu treba biti potpuno realan i biti na nogama cijelo vrijeme. Taj novac je slabo iskorišten, a kada ga i iskoristimo kao što ga iskorištavamo – to je na hrvatskoj razini 5 milijardi kuna godišnje, kroz ovih devet godina, to je pola zagrebačkog proračuna godišnje za cijelu državu. To je ono što dobivamo iz Europske unije, to je ništa, to je malo“, rekao je predsjednik Milanović.

‘Trebamo biti glasni, boriti se za svoje interese’

Pojasnio je da stalno govori o premalom uzimanju novca iz Europskih fondova ne da bi ljude obezdušio ili im ubio vjeru nego zato da budemo trezveni. „Da se ne zanosimo i da se u tom velikom, kompliciranom sustavu u kojem mali moraju biti glasni i moraju se držati zajedno i boriti se za svoje interese, grčevito ali ne obezglavljeno. Biti u nekim stvarima i sebični i gledati svoj interes jer mala smo zemlja, država i nacija“, rekao je Predsjednik.





Dodao je kako Hrvatskoj, kao i većini europskih naroda i nacija nedostaje stanovništva i da nas ima sve manje. „Na nama je i na vama je, da u ovom prostoru koji je Bogom dan, koji je neka vrsta povijesne lutrije koju smo dobili, organiziramo za sebe dobar i siguran život“, naveo je predsjednik Milanović dodavši kako je Hrvatska među najsigurnijim zemljama u Europi.

Borbeni avioni koštaju, no to je za našu sigurnost

Predsjednik Milanović u svojem obraćanju osvrnuo se i na govor predsjednika Općinskog vijeća koji je, sa skepsom, govorio prije njega o borbenim zrakoplovima koje kupuje Hrvatska.

„Nije istina da koštaju milijardu eura, koštaju milijardu i tristo milijuna eura i to je puno novaca. To je za sljedećih dvadeset godina, za našu zemlju, za našu sigurnost, za našu slobodu, neovisnost, za gard koji možemo zauzeti i ne strahovati da će nas netko napasti. To košta i na to gledam, bez obzira na sve prigovore koje mogu imati na vlast i na način na koji se vlast obnaša, blagonaklono. Ne zato jer sam vrhovni zapovjednik nego i kao hrvatski građanin, kao otac, kao stanovnik ove zemlje, kao Hrvat“, istaknuo je.

‘Moramo shvatiti da, ako ne budemo glasni, neki će nas možda i nagaziti’

„Budite ambiciozni, nemojte si postaviti ili misliti da je ijedan cilj koji ste si postavili nerealan. Samo ako je malo zdrave glave, svaki cilj je realan. Morate prema tome stremiti, vi ste mladi ljudi, školovani ste i okupili ste se oko projekta, ne oko ideologije. Okupili ste se oko ljubavi prema svom gradu i želje da neke stvari promijenite. Ja vam, kao i svim sličnim listama i organizacijama mlađih ljudi u Hrvatskoj, želim sve najbolje od srca. Ovo nije moj zagovor protiv političkih stranaka, ali danas je vrijeme da u Europskoj uniji shvatimo da ako ne budemo glasni, ako se ne budemo borili za svoje interese, da će proći pored nas ili će nas čak možda i nagaziti, a da to uopće nije hotimično. Naprosto neće čuti da postojimo“, zaključio je predsjednik Milanović svoje obraćanje na svečanosti povodom Dana Grada Vrgorca.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća govorili su i izaslanik predsjednika Vlade RH i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrgorca Ljubomir Erceg i gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg, koji je, zajedno s državni tajnikom u Ministarstvu turizma i sporta Tončijem Glavinom, otvorio manifestaciju „Dani Dalmatinskog pršuta i vina“.

Nakon svečanog otvorenja sajma, predsjednik Milanović u pratnji domaćina obišao je izlagače na „Danima Dalmatinskog pršuta i vina“. Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić i savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.