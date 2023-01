OD MILANOVIĆEVE DONATORICE, DO PLENKOVIĆEVOG ŽETONA: Plavuša iz moćne obitelji navukla sebi pravosuđe za vrat! Sada mijenja dres

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Počelo je prvo saborsko zasjedanje u 2023. godini, a na antologijskom ‘aktualcu’ premijer Andrej Plenković je s ministrima branio odluke svoje Vlade pred oporbom.

Pisali smo o svojevrsnom cirkusu koji je u utorak vladao u najvišem domu hrvatske državnosti, a na koncu su izglasani i novi ministri Branko Bačić i Šime Erlić.

Nova godina, novi darovi

No, s novom godinom stižu i nova nagađanja i pretpostavke oko, riječima preminulog zagrebačkog gradonačelnika i političkog kapitalca Milana Bandića, žetončića. Tko će biti nova imena koje će HDZ-u i partnerima po tko zna koji put u vremenu vladavine osigurati dovoljan broj ruku kod izglasavanja krucijalnih zakona i proračuna, vidjet će se uskoro.

Jedna od onih u koju su uprte oči saborskih kolega i javnosti jest Marina Bilić Opačak, bivša SDP-ovka koja je uoči početka proljetnog zasjedanja napustila Klub Socijaldemokrata, inače najveći oporbeni klub koji je nastao velikim odcjepljenjem od SDP-a.

Ova je mlada političarka naprasno otišla od Socijaldemokrata i nastavila najavu nekolicine analitičara kako će se Socijaldemokrati krenuti osipati te kraj mandata neće dočekati u toliko velikom broju.

Kako saznajemo, mnogo je važnih prešutnih činjenica oko Bilić Opačak te njen odlazak u ovom trenutku nije slučajan. Naime, nakon novog unutarstranačkog previranja unutar HDZ-a i smjene ministrice Nataše Tramišak, njezina najava povratka u Sabor uzburkala je duhove među parlamentarnom većinom zbog straha da gube važnu ruku u Saboru jer je Tramišak trenutno postala svojevrsna heroina otpora Plenkoviću.

No, da sve ne bi bilo pogubno za Plenkovića, pobrinuo se novi ministar Branko Bačić, inače vjerni vojnik stranke i premijera. Šuška se kako je upravo on operativac koji je sve pripremio kako bi nova ruka za parlamentarnu većinu trebala biti mlada Bilić Opačak koja je upravo napustila svoje kolege Socijaldemokrate.

Teške sumnje

Naime, pred Marinom Bilić Opačak su teške optužbe te se 2021. godine pisalo da se sumnja kako je za 5,5 milijuna kuna kao direktorica obiteljske tvrtke “Feliks Regulacija” fiktivno prodala radne strojeve tvrtki “Brod” iz Podcrkavlja dok je ova bila u blokadi, a na taj način tvrtka “Feliks regulacija” postala je najveći vjerovnik Broda u predstečajnoj nagodbi.

Inače, obje se tvrtke bave eksploatacijom mineralnih sirovina, a otud i interes tvrtke obitelji Opačak za tvrtku.

Sama je Bilić Opačak nakon izlaska iz Kluba Socijaldemokrata opisala tak čin kao pogleda u budućnost te izjavila kako odlazi jer se osjeća “neshvaćeno”.

Zasad je demantirala da će podržavati vladajuću većinu: “Podržavanje vladajuće većine svakako nije moja opcija i ostajem oporbena zastupnica. To je bila moja osobna odluka i nećete me vidjeti za nekoliko tjedana da dižem ruku za prijedloge vladajućih”, izjavila je novinarima u Saboru.

“Tu sam odluku donijela jer se, kao mlada osoba, nekada znam osjećati neshvaćeno. Možda više gledam u budućnost i mislim da ima više tema o budućnosti o kojima trebamo raspravljati i da se, ako se već trebamo svađati u Saboru, svađamo o budućnosti, a ne o prošlosti,” pojasnila je Marina Opačak Bilić.

Padali su i najveći

No, mnogi su tako govorili pa u nekoliko navrata mijenjali kapute, a sve neodoljivo podsjeća na slučaj nekadašnjeg mladog lava Zorana Milanovića Tomislava Sauche koji je bio jedan od začetnika legaliziranog “žetoniranja” u Saboru kad je, da bi izbjegao ruku pravde zbog marifetluka oko afere dnevnice, postao glasač i spasitelj Andreja Plenkovića i HDZ-a.

Hoće li i Opačak Bilić pasti pod naletima moći HDZ-a da utječe na sve pore društva i institucija i pruži joj zaštitu, ostaje za vidjeti.

A o kome se zapravo radi, govori intrigantna politička biografija ove mlade političarke kojoj su najavljivali veliku karijeru unutar SDP-a.

U fokusu se najprije našla zbog puke činjenice da je najmlađa zastupnica u Saboru, ali i da je njezina tvrtka – upravo ova koja se našla u aferi – bila najveći donator izborne kampanje Zorana Milanovića. Upravo je ovo još jedna intrigantan podatak koji je prošao ispod radara jer bi se moglo dogoditi da još jedna mlada osoba bliska Milanoviću postane Plenkovićev spasitelj.

U lokalnoj politici Opačak Bilić itekako je prisutna i poznato ime. Od 2018. vodila je županijski ogranak SDP-a te je bila i vijećnica u Županijskoj skupštini. Sada više ne obavlja ni jednu od spomenutih dužnosti – mandat u skupštini stavila je u mirovanje, a Brodsko-posavski SDP je raspušten odlukom predsjedništva.

Saborski mandat Bilić Opačak osvojila je u V. izbornoj jedinici, a uz nju je na listi tadašnje “Restart koalicije” u Sabor prošao još jedan SDP-ovac. On je u međuvremenu izbačen iz stranke – upravo zbog optužbi za korupciju. Riječ je o gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću koji je osumnjičenik u “aferi Janaf”, a koji je na lokalnim izborima slavio bez podrške stranke. No, postoji još jedna poveznica između Grgića i Opačak Bilić. Naime, još dok su bili stranačke kolege, u siječnju 2020., potpisali su 6,3 milijuna kuna vrijedan ugovor o ulaganju u infrastrukturu u Industrijski park Nova Gradiška. Grgić u ime grada, Opačak Bilić ispred “Felixa”.

U politiku je prije 7 godina, a zanimljivo da je prije nje do iste pozicije, predsjednika županijskog SDP-a, pokušao doći i njezin brat Tomislav Opačak. Malo mu je nedostajalo da 2013. to i ostvari. U prvom krugu je imao uvjerljivu prednost nad svojim protukandidatom, tadašnjim ministrom Tihomirom Jakovinom, osvojio je 43 posto, no u drugom je došlo do preokreta. Opačak je tada najavljivao i da će se kandidirati za predsjednika države, no ubrzo je odustao.

Moćna brodska dinastija

Inače, riječ je o moćnoj poduzetničkoj dinastiji, PZC Grupa u vlasništvu obitelji Opačak danas zapošljava oko tristo radnika. Uoči korona krize, kako je pisao portal eBrod, PZC Grupa imala je ugovorenih poslova vrijednih ukupno milijardu kuna. Isti izvor da se grupacija izvukla iz velikih dugova koji su dosezali stotinu milijuna kuna. Obitelj Opačak obogatila se tijekom 90-ih zahvaljujući eksploataciji šljunka, a svoje poslovanje širili su i na kamenolome, zatim na gradnju i održavanje cesta, proizvodnju građevnog materijala koje su danas okosnica poslovanja PZC grupe. U poduzetništvo je prvi ušao zastupničin otac Mijo, a danas se glavom obitelji – šestero je braće i sestara Opačak – smatra spomenuti brat Tomislav.

A brat Tomislav našao se i pod neugodnom optužbom od strane Mirka Duspare, gradonačelnika Slavonskog Broda zbog prijetnji koje je navodno primio. Prijavio je Duspara policiji Tomu Opačaka, a kako je potvrđeno iz PU brodsko-posavske, po tom je predmetu 2021. otvoreno kriminalističko istraživanje.

Bilo kako bilo, hoće li ova mlada dama nastaviti svoju političku karijeru bliska HDZ-ovcima ili će ostati ‘solo igračica’ u saborskim klupama, vidjet će se vrlo brzo kad na dnevni red Sabora dođu važna pitanja.