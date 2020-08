Od danas su na jugu Hrvatske na snazi nove strože mjere: Evo čega se morate pridržavati

Autor: J.A.

Nakon 138 novih slučajeva zaraze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u toj su županiji od ponoći na snazi nove strože mjere.

“Od svih zaraženi njih 43 zaraženih kontakti su prethodno oboljelih osoba, više od pola ih je u dobi od 20 do 30 godina, prosjek je 35 godina. Oboljelo je još pet zdravstvenih djelatnika. Više od pola oboljelih je u Splitu. Locirali smo žarišta u određenim fitness- centrima, imamo i dalje podatke vezano za održavanje nekih obiteljskih okupljanja i vjenčanja”, poručila je dr. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ-a

Županijski stožer je predložio, a Nacionalni ubrzo i potvrdio da se na 14 dana uvodi obvezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima gdje boravi više od troje ljudi kao i obvezno nošenje maski u ugostiteljskim objektima dok se ne konzumiraju hrana i piće.

Uvedeno je i ograničavanje broja sudionika na vjenčanjima na maksimalno 50 osoba, te maksimalno 20 na privatnim obiteljskim okupljanjima i sprovodima. Također, sprovodi se održavaju bez izražavanja sućuti i karmina. Na društvenim i vjerskim okupljanjima obvezno je nošenje maski te distanca od 2 metra. Traži se i pojačana kontrola civilne zaštite. Zatvaraju se teretane i sportske dvorane te su zabranjeni posjeti u domovima za starije.

“Zatvaraju se objekti u kojima su detektirani zaraženi. Tražimo da sve događaje koji su predviđeni u zatvorenom da se ti događaji otkažu, a u vanjskom prostoru se mogu održavati, ali uz sve ove mjere”, rekao je Nino Vela, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Splita.

Diana Nonković, voditeljica epidemiološke službe NZJZ SDŽ, rekla je kako su u županiji imali velika okupljanja kao što su Alka i Gospa, gdje je bilo puno ljudi iz svih županija, a spomenula je noćne klubove.

Predložene mjere su:

Obvezno nošenje maski u zatvorenim prostorima i ugostiteljskim objektima

Održavanje vjenčanja do 50 osoba

Održavanje obiteljskih okupljanja do 20 osoba

Održavanje sprovoda do 50 ljudi

Zabranjeno izražavanje sućuti

Zabranjene karmine

Zatvaranje teretana i fitness centara

Zatvaraju se objekti u kojima su detektirani zaraženi

Svi događaji koji su predviđeni u zatvorenim prostorima se odgađaju

Događaji u vanjskom prostoru mogu se održati, uz poštivanje propisanih mjera

Sportska natjecanja smiju se održavati isključivo bez gledatelja

Izložbe, vjerska okupljanja, manifestacije… obvezne maske i distanca od 2 metra te dezinfekcijska sredstva

Zabrana posjeta u domovima za starije

Pojačana kontrola praćenja mjera.

Podsjetimo, prema jučerašnjem izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, zaraženi su iz Splita 63, Hvara 1, Imotskog 10, Kaštela 3, Makarske 8, Omiša 3, Sinja 12, Solina 8, Trogira 3, Vrgorca 2, Dugog Rata 1, Jelse 1, Klisa 1, Marine 2, Otoka 3, Podbablja 4, Podgore 1, Podstrane 2, Prološca 4, Runovića 1, Šestanovca 1, Tučepi 1, Zagvozda 1 i Zmijavaca 2 osobe.