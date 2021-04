OD BAJE IZ DRENOVCA DO VRHUNSKOG MENADŽERA: Politička trojka koja je godinama stajala iza Kovačevića

Autor: Iva Međugorac

Sve do prvog uhićenja, osam godina Dragan Kovačević rukovodio je Janafom, a da je na njega ozbiljno računao premijer Andrej Plenković potvrdio je time što mu je njegova Vlada u veljači produžila mandat.

Plan se izjalovio prvim Kovačevićevim uhićenjem i boravkom u istražnom zatvoru kada su se problematizirali njegovi poslovi s poduzetnikom Petekom. Ovih je pak dana Kovačević ponovno priveden ponovno zbog sličnih sumnji, no svi oni koji su godinama uz njega stajali u javnom se prostoru ne mogu čuti na temu Janafa i Dragana Kovačevića.

Nije nepoznanica da je Kovačević na čelo Janafa došao u Kukuriku vladi, u vrijeme dok je HNS-om rukovodila Vesna Pusić. Iako se iščlanio iz stranke, Pusić je uz njega čvrsto stajala čak i onda kada je ušao u konflikte sa bivšim ministrom Slavkom Linićem. U to su vrijeme SDP-ovci ustali na sve četiri zahtjevajući njegovu smjenu, međutim po zagovoru bivše ministrice Kovačević se zadržao na svojoj poziciji.

“Pleternčiki Kennedy”

Biti dobar sa svime i svakime te se držati uz sve šefove svoje stranke od Čačića, Pusić pa sve do Vrdoljaka, jedna je od tajni Kovačevićeva opstanka. Koliko je strateški promišljao o sebi i svojoj budućnosti potvrđuje i to što je Kovačević bez obzira na silu afera koje su ga pritiskale inzistirao na svojem pravu na otpremninu, koja proizlazi iz njegova ugovora u kojem je stajalo da ukoliko ga Vlada smijeni prije isteka mandata ima pravo na otpremninu od devet plaća, ili pravo da ostane raditi kao savjetnik uprave.

Plaća mu je inače prema imovinskoj kartici iznosila 25.700 kuna. No, osim političkog Kovačević je kroz život imao i obiteljsko zaleđe pa je tako u rodnom kraju Kovačevići nose status pleterničkih Kennedyja koji su podjednako prisni sa svim lokalnim šefovima.









Večernji list je u ožujku 2014. pisao da je u dvorištu Franje Kovačevića u Brodskom Drenovcu na istoku zemlje, između Pleternice i Slavonskog Broda, tijekom obilježavanja jednog tradicionalnog običaja, bilo mnogo poznatih lica i uglednih lica. Lokalni mediji te su prilike u Kovačevićevim dvorima zamjetili požeškog župana Alojza Tomaševića, koji je nedugo potom osuđen za obiteljsko nasilje, tu je bio i nekadašnji HDZ-ov zastupnik Franjo Lucić, ali i aktualna HDZ-ova kandidatkinja za požešku županicu, dugogodišnja gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić kao i bivši župan Marijan Aladrović, otac aktualnog ministra rada Josipa Aladrovića.

Događaju je prisustvovao i frontmen ‘”Zlatnih dukata” Stanko Šarić koji je povremeno gostovao i u zagrebačkom Klubu ovog baje iz Drenovca koji je u Slovenskoj ulici ugošćavao hrvatsku društveno-političku elitu. I danas je Kovačevićev uspjeh u Pleternici jedna od najvećih enigmi, naime, kako tvrde on se u svojem rodnom kraju ni po čemu nije izdvajao, ni intelektualno pa ni svojim radom, no nakon što se preselio u Zagreb počeo je strelovito napredovati. U srednjoškolskim i osnovnoškolskim danima Kovačević je bio povučen mladić koji je u Požegi završio trogodišnju srednju školu, konobarski smjer, a i tamo je bio osrednji učenik, odnosno prosječan mladić koji je mnoge iznenadio time što je postao najbolji menadžer u zemlji, kojemu su sve do početka ove godine mnogi laskali.