Od 1. kolovoza na snagu stupa Novi zakon o prometu: Prijete kazne i do 20 000 kuna

Autor: Dnevno

MUP u današnjem priopćenju ponavlja kako je Sabor usvojio izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama te da one stupaju na snagu od 1. kolovoza ove godine.

MUP je također detaljno upozorio na to što se sve mijenja.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici će vrijeme do stupanja novog Zakona na snagu iskoristiti za informiranje sudionika u prometu o izmjenama koje on donosi.

Uz novine Zakona o sigurnosti prometa na cestama, donesene zbog podizanja razine sigurnosti i prometne kulture na hrvatskim prometnicama, svim sudionicima cestovnog prometa želimo sigurnu, odgovornu i uzornu vožnju.

Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona

U petak, 12. srpnja Hrvatski je sabor usvojio značajne izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 1. kolovoza 2019. godine.

Novine

Nove odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđaju snažnije kažnjavanje počinitelja 8 najtežih prekršaja za koje smo detektirali da uzrokuju najveća i najteža stradavanja u prometu, a to su:

1. prekoračenje dozvoljene brzine kretanja u naseljenom mjestu za više od 50 km/h,

2. vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila,

3. namjerni prolazak kroz crveno svjetlo, odnosno prolazak kroz crveno svjetlo bez smanjenja brzine, povećanjem brzine ili prolazak kroz dva ili više crvenih svjetala,

4. odbijanje podvrgavanju ispitivanja radi provjere da li u organizmu ima alkohola ili droga,

5. vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 g/kg i vožnja pod utjecajem droga,

6. upravljanje vozilom prije stjecanja prava,

7. upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova,

8. upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta, dok je vozač isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili zaštitna mjera.

Upravo za te prekršaje propisano je povećanje novčanih kazni s 5 do 15 tisuća kuna, kako je bilo do sada, na 10 do 20 tisuća kuna te propisivanje obligatornih zaštitnih mjera, odnosno zabrana upravljanja motornim vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi počinjeni prekršaj ili od najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći ili više puta, zatim povećanje negativnih prekršajnih bodova sa tri na šest te privremeno oduzimanje vozila kao sredstva počinjenja prekršaja.

Policija može vozilo privremeno oduzeti vozaču koji je najmanje već dva puta pravomoćno kažnjen u trogodišnjem razdoblju, počevši od stupanja ovog Zakona na snagu, a ponovno počini neki od 8 navedenih najtežih prometnih prekršaja. Privremeno oduzimanje znači oduzimanje do odluke suda, koji je dužan odluku donijeti u roku od 15 dana.

Povećanje novčanih kazni predviđeno je i za:

– nekorištenje sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje,

– nepropisan prijevoz djece u vozilu i

– nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje.

Za navedene prekršaje s dosadašnjih 500 kuna kazna je povećana na tisuću kuna.