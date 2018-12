Očekuje nas sunčano vrijeme uz povremenu naoblaku!

Autor: DHMZ

Prevladavat će sunčano, na kopnu uz umjerenu naoblaku, ujutro mjestimice moguću i maglu. Navečer sa zapada naoblačenje, u noći na sjevernom Jadranu i kiša.

Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, tijekom dana će okrenuti na južni.

Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar postupno slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od -2 do 3 na kopnu i od 4 do 9 °C na Jadranu.