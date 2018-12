OČEKUJE NAS IZNADPROSJEČNO TOPLO VRIJEME: Temperature će se u pojedinim dijelovima Hrvatske penjati i do 15 stupnjeva

Autor: Dnevno

I u nedjelju i ponedjeljak će biti iznadprosječno toplo, ali na kopnu i sjevernom Jadranu većinom manje nego u subotu, pri čemu će po nekim nizinama unutrašnjosti u nedjelju biti dugotajne magle i niskih oblaka, u ponedjeljak pak česte kiše, tijekom Badnje noći u gorju i poneke snježne pahulje, piše HRT u prognozi za nedjelju. Od utorka većinom suho, ali uz ponovno relativno hladna jutra, osobito u kopnenom području, gdje će i dani u područjima s dugotrajnom maglom biti hladniji od prosjeka. Na Jadranu će osjećaj hladnoće bura pojačavati uglavnom tijekom Božića.

U nedjelju relativno toplo, ali posvuda ne i suho.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu iznadprosječno toplo, ali uglavnom oblačno, ujutro i maglovito. Mjestimice može pasti i poneka kap kiše.

Pretežno oblačno, ujutro s maglom bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Ipak, postoji vjerojatnost za kraća sunčana razdoblja uz najvišu temperaturu oko 8 ili 9 °C.

Na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno uz mogućnost za vrlo malo kiše. Kiša je moguća i u gorskim krajevima, uz uglavnom oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, na moru od 6 do 9 °C, a najviša dnevna od 7 do 9 °C, na Jadranu između 11 i 15 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno, a ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz koje će more biti malo valovito.

I na jugu Hrvatske će biti slabog do umjerenog juga, te promjenljive naoblake uz malu vjerojatnost za malo kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 15 °C.”

Novi tjedan – najprije većinom kiša pa uglavnom suho i hladnije nego za vikend

“Toplo će se zadržati i na Badnjak, uz pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. U Badnjoj noći oborine će uglavnom prestati, pa će jutro biti hladnije od

prethodnih, uz ponegdje negativnu temperaturu. U nastavku tjedna većinom suho i djelomice sunčano, ali ne odviše toplo – štoviše, uz jutra i malo hladnija od prosječnih za kraj godine.

I na Jadranu tijekom Badnjaka još relativno toplo, uz povremenu mjestimičnu kišu. Prema večeri će se djelomice naoblačiti. Od utorka barem djelomice sunčano, ali hladnije, uglavnom potkraj ponedjeljka i u utorak uz umjerenu i jaku buru, ponegdje na udare i olujnu, piše meteorologinja DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnak.