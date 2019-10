Očajni Ličanin pisao Vladi: ‘Migranti nam ulaze u dvorišta, provaljuju automobile, a sad vrše i nuždu na izvorima vode’

Autor: Dnevno

Jedan se Ličanin na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske obratio u ime svih Ličana koji žive uz granicu s BiH. U svojoj objavi moli da se poduzme nešto u vezi sve većeg broja migranta koji svakodnevno prolaze kroz njihov kraj. Kap koja je prelila čašu i koja ga je potaknula da se obrati državnome vrhu je bilo saznanje da migranti obavljaju nuždu na izvorima vode, gdje se dio naselja vrelo kod Korenice opskrbljuje pitkom vodom, dok se istodobno govori da velik broj njih ima problema sa zaraznim bolestima. Ličani i sad žive u strahu, jer im migranti nonšalantno ulaze u dvorišta, a s dolaskom hladnog vremena, mogu očekivati samo još veći broj provala.

Njegovu molbu prenosimo u cijelosti:

“Poštovana Vlado RH, ovim putem Vas u ime mnogih Ličana koji žive uz granicu sa BiH molim, da pod hitno poduzmete nešto u spriječavanju prošetavanja ilegalnih migranata kroz Liku. Pukao mi je film kad sam od radnog kolege saznao da su migranti obavljali nuždu na izvoru vode gdje se dio naselja Vrelo kod Korenice opskrbljuje pitkom vodom. Ovo kap preljeva čašu. Izjava ministrice zdrastava Unsko sanskog kantona o velikom broju zaraženih migranata sa neizlječivim prelaznim bolestima, stvara još samo veću nelagodu. Policija uz sav trud i želju jednostavno fizički ne može obranit granicu. Mjesta gdje se ilegalni migranti hvataju su samo središte NP Plitvička jezera i mjesta u istoimenoj općini. Nailazi se na hrpe od 20-tak pa do bliže 100 ilegalnih migranata. Mješaju se sa turistima. Ulaze nam u dvorišta, provaljuju kuće, automobile. Nitko više ne izlazi po noći van, u šumu da i ne pričam. Najavljuje se još veći val ilegalnih prelazaka. Ide zima, provaljivanje u objekte će se intenzivirat. Spašavanje migranata po šumama na metar snijega ugrožava i migrante i spasioce. Takvih slučajeva je bilo, očekuje se još. Policija nema vozila za takve terene, nemaju ni prikladnu obuću ni odjeću za gazit po metru snijega. Medijska blokada je nešto što neće dugo moći opstati, jer se ljudi već počinju groziti da će se sami organizirat u obranu granice. Što se čeka? Vama u Zagrebu migranti ne vrše nuždu na izvoru pitke vode. Kod nas svaku noć po nekoliko stotina vrzma se oko kuća. Do kada? Jel treba nekomu silovat ženu, izbost nekog nožem i sl. pa da se nešto pokrene. Vaša dužnost je zaštitit našu granicu. Policija to fizički ne može. Što se čeka sa vojskom?

U nadi da će se nešto pokrenut, pozdravljam Vas iz nikad jadnije Like”, napisao je Vlado Marković.