OBRUŠIO SE NA PREDSJEDNICU: Jovanović ‘oprao’ predsjednicu zbog Sanaderove pljačke mirovina i plaća Hrvata!

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik SDP-a, Željko Jovanović komentirao je izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na svom Facebook profilu, da je SDP-ova vlada nepravedno smanjila koeficijenate još 2012. godine. Aktualna predsjednica danas je izjavila da podržava zahtjeve sindikata i podsjetila, da je do nepravednih smanjenja koeficijenata došlo još 2012., zbog čega je potrebno što prije pronaći rješenje.

Jovanović je napisao da je bivši premijer, Ivo Sanader opljačkao Hrvatsku, a kojeg sada spašava hrvatsko pravosuđe.

Njegov status prenosimo u cjelosti.

“Premijer Vlade RH, u kojoj je sjedila ministrica Grabar Kitarović, Ivo Sanader sa svojim suradnicima iz političke zločinačke vrhuške HDZ-a, stranke čiji je KGK predsjednički kandidat, opljačkao je državni proračun 2003-2011., pa je Vlada RH premijera Zorana Milanovića morala spašavati mirovine i plaće svih državnih i javnih službenika!

Ivo Sanader, premijer Kolinde Grabar Kitarović na sudu je zbog pljačke mirovina i plaća svih hrvatskih građana. Kao i HDZ, stranka čiji je predsjednički kandidat KGK! To je njihova ostavština, a samo hrvatsko pravosuđe i njegova poznata “učinkovitost” spašava Kolindinog premijera Sanadera i Kolindinu stranku HDZ od pravomoćne osuđujuće presude.





Vlada Zorana Milanovića spasila je proračun, a to znači i mirovine i plaće hrvatskih građana, od bankrota koji je prijetio zbog pljačke HDZ i Ive Sanadera. Čim je, zahvaljujući radu Vlade Zorana Milanovića, uveden red i ostvaren minimalni rast povećani su koeficjenti i plaće i to prvo učiteljima. Vlada je 2014. povećala plaće učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. Tom Uredbom povećavani se koeficijenti radnih mjesta i to savjetnika za 8 posto, mentora za 6 posto, a za sve učitelje, nastavnike, odgajatelje i stručne suradnike za 3,5 posto.

Neću sad nabrajati milijarde kune koje su unatoč opljačkanom proračunu, koji je HDZ-u služio za financiranje osobnih i stranačkih potreba, izdvojene za besplatni prijevoz učenika, besplatno studiranje i gradnju studentskih domova. Dakle, odgovor je krajnje jednostavan – u mandatu Vlade Zorana Milanovića nije se moglo više povećati plaće u javnom sektoru jer je HDZ na čelu sa Ivom Sanaderom opljačkao sve građane Hrvatske! Čim su ostvarene prve pretpostavke za rast, prvi koji su to osjetili 2014. bili su učitelji, nastavnici, odgajatelji i stručni suradnici. Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije koja je donesena u mandatu SDP-a trasirala je put i za obrazovnu reformu i za rast plaća. To je istina, a sve drugo je licemjerje i prodavanje magle na HDZ zna se način”, napisao je Željko Jovanović.

“Kao što od početka mandata zagovaram dignitet struke, tako podržavam i zahtjeve učitelja, nastavnika i znanstvene zajednice da im se omoguće odgovarajući uvjeti i naknada za njihov rad. Do nepravednih smanjenja koeficijenata dovela je bivša Vlada 2012. godine, stoga je što prije potrebno pronaći rješenje, kako podcijenjenim i potplaćenim službenicima u školstvu, tako i u zdravstvu te ostalim djelatnostima. Pozivam na razuman okvir i vrijeme pregovora kako naši učenici ne bi trpjeli zaostatke i lošije učinke reforme koja je već prije deset godina mogla biti provedena”, stoji u Twitter objavi predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.