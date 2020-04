OBRATITE POZORNOST! NIŠTA S BEROŠEM NIJE SLUČAJNO; Plenković kreće u realizaciju

Pandemija koronavirusa uvelike je utjecala na odnose na hrvatskoj političkoj sceni. Premda je kriza pod kojom je pokleknuo cijeli svijet, u drugi plan gurnula političke procese, polemike i prepucavanja, to ne znači da ih nije bilo, međutim kritike s opozicije, premda ponekad i konstruktivne u javnom prostoru i među biračima očito nisu pale na plodno tlo. Javnost je po svemu sudeći prehodala, pa i oprostila neke pomalo suspektne prijedloge od strane vladajućih poput primjerice ideje o praćenju mobitela građana. HDZ je unatoč tim gafovima stabilizirao svoj rejting za što ponajprije može zahvaliti Stožeru civilne zaštite koji je preko noći ušetao u domove diljem Hrvatske, putem malih ekrana. Odgovorno, i odmjerneo komuniciranje, staloženo upravljanje krizom, ali i konstruktivno djelovanje ministra Vilija Beroša osvojilo je srca nacije, a to se reflektiralo i na HDZ-ovu poziciju, jer uostalom načelnik Stožera jest Plenkovićev najlojalniji suradnik i ministar policije Davor Božinović kojega je korona kriza posve destigmatizirala, i profilirala u političara koji ipak može doprijeti do srca nacije premda je na posljednjim parlamentarnim izborima u saborske klupe ušao sa svega tristotinjak preferencijalnih glasova.

Božinović se u doba koronakrize pretvorio u jednu od najsnažnijih Plenkovićevih karika, a i u njegovom HDz-u počeli su ga ozbiljnije percipirati. O Berošu dakako više nije potrebno niti govoriti, nije tajna da je on najsnažniji predizborni adut HDZ-a, a da s njim imaju velike planove u stranci više i ne kriju. Uostalom prelistate li kratko naslovnice medije nije teško zaključiti da Berošev PR radi punom parom, pa smo tako imali prilike vidjeti kako ministar telefonira s dječakom koji je članove Stožera naslikao kao superheroje, upoznali smo čak i Beroševu suprugu, a samo naivan čovjek može vjerovati kako je riječ o slučajnosti.

Plenković je trenutačno u poziciji na kakvoj bi mu zapravo mogli pozavidjeti kolege iz oporbe a da je tome tako potvrđuju i polemike o vremenu u kojem bi se trebali održati parlamentarni izbori. Zustavni rok je do konca godine, no Plenkoviću bi izbori odgovarali što prije, a izgledno je da će do toga uistinu i doći i to na krilima popularnosti ministra Beroša, koji se pretvara u novo, zaštitno lice svoje stranke i Plenkovićeve Vlade.