OBRATITE PAŽNJU NA TRENUTAK! Jeste li primjetili kad je Milanović napao Plenkovića? Premijerovi suradnici otkrivaju pozadinu novog rata

Autor: Iva Međugorac

”Tu je sve po zakonu”, tim riječima suradnici premijera Andreja Plenkovića komentiraju najnoviji sukob između njega i predsjednika Zorana Milanovića koji se obrušio na ministra obrane Marija Banožića radi umirovljenja brigadira Elvisa Burčula. Kao što je poznato, iako je predsjednik na prijedlog načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja zahtijevao da se Burčulu produži mandat zapovjednika Počasne zaštitne bojne, čiji je primarni zadatak čuvanje i osiguravanje predsjednika i Pantovčaka, ministar obrane taj je prijedlog odbio. Banožić je potom donio odluku o brigadirovom umirovljenju, na što je Milanović doslovno pobjesnio.

”Milanović izaziva sukob, Plenkoviću trenutno definitivno nije do toga, popustio mu je oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, a predsjednik sada ide dalje u prilično znakovitom trenutku”, tvrde naši sugovornici iz Vlade, naglašavajući da su se njih dvojica trebali početi dogovarati oko imenovanja veleposlanika.

”Milanović ovo umirovljenje koristi kako bi ušao u novi rat s Plenkovićem i da bi mu to poslužilo kao argument za odbijanje njegovih prijedloga za veleposlanike. On mjesecima oko toga ratuje s Plenkovićem, to je njegov glavni interes, a sada kada su postigli kompromis da se kandidati predlažu po principu pola-pola, on se poziva na umirovljenje brigadira koje je odrađeno po zakonu”, komentiraju premijerovi suradnici.

Plenković popustio, Milanović se nije smirio

S druge strane, iz Milanovićeva tima te tvrdnje odbacuju pa kažu da se predsjednik založio za čovjeka koji je profesionalac i iza kojega stoje brojna odlikovanja, ratna škola i vrhunske ocijene.

Da bi među ovih dvojcem moglo zaiskriti i da je taj odnos tempirana bomba, i u jeku dogovora oko Vrhovnog suda potvrđivali su njihovi suradnici u razgovoru za naš portal. Međutim, u jednom trenu imenovanjem Valentina Franjića na poziciju predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost učinilo se kako predsjednik i premijer ipak uspijevaju pronaći zajednički jezik jer za to pozicioniranje bila je potrebna suglasnost Plenkovića i Milanovića.

”Naravno da Plenković ne može biti potpuno zadovoljan time što je Radovan Dobronić imenovan predsjednikom Vrhovnog suda, svakome tko je bacio oko na njegov program jasno je da će se on baviti Europskim uhidbenim nalogom i samim time propitkivati izručenje Perkovića i Mustača Nijemcima, što je za cilj imala i Milanovićeva prva kandidatkinja Zlata Đurđević. S druge strane upravo je sudac Mrčela bio jedan od prvih zagovornika toga izručenja, no Plenković je popustio, a Milanović se na tom popuštanju nije smirio već sada udara na premijera zbog dogovora oko diplomatskih fotelja”, kažu naši sugovornici iz Vlade naglašavajući da su s predsjednikom kontakte po ovom pitanju pokušali uspostaviti Mate Granić i Zvonimir Frka Petešić koji su kontaktirali s Orsatom Miljenićem i Nevenom Pelicarićem, novim Milanovićevim savjetnikom za vanjsku politiku. Potonjeg pak u Plenkovićevom timu nazivaju popunjivačem forme pošto vjeruju kako u Uredu predsjednika sve konce vuče Miljenić te da je Milanović često na liniji i sa svojim prethodnikom, bivšim predsjednikom Mesićem.

Rat će se voditi oko NATO-a

Posljednji sastanak na kojem su dvojica državnika govorila o imenovanjima veleposlanika održao se prošle godine, kada je Plenković predložio Milanoviću 12 kandidata za veleposlanike i konzule. No Milanović je i prije razgovora o konkretnim imenima inzistirao na tome da se dogovore oko općeg načela imenovanja, zahtijevajući da upravo on predlaže polovicu svojih veleposlanika i konzula, a da drugu polovicu predlaže Plenković, odnosno Vlada, pri čemu se pozivao na ovlasti koje ima temeljem Ustava.

”Plenkoviću su vrlo značajne veleposlaničke fotelje u Parizu, Londonu, Washingtonu i NATO-u, a za NATO je strašno zainteresiran i Milanović. Njih dvojica vrlo vjerojatno i ratuju oko NATO-a i Pariza u kojega bi Plenković najradije poslao aktualnog ravnatelja SOA-e Markića, no to izgleda predsjedniku nije po volji. Stoga, sada kada se ozbiljnije ulazi u dogovore i ovaj posao, očekujemo da će sukobi biti još snažniji. Plenković za sada to korektno balansira, no i on je u konfliktima s Milanovićem znao imati kratak fitilj pa se tu još svašta može očekivati”, zaključuju naši sugovornici iz Vlade.