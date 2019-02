OBRAT? Žigosana djevojka nosi ustaške majice! Sama je tražila da joj se upaljačem utisne slovo ‘U’?

Autor: S.V.

“Djevojka koju je u srijedu njezin kolega u prvom razredu zadarske Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole „žigosao“ vrućim upaljačem i napravio na ramenu znak slova ‘U’, na svojem Facebook profilu, na naslovnoj fotografiji, ponosno pozira u majci s ustaškim znakovljem, gdje je prvi kvadratić na hrvatskom grbu bijele boje”, otkriva moguću drugu stranu priče Zadarski.hr.

“Često je viđam u ustaškim majicama”

Ovaj medij zaključuje kako je moguće da je djevojka sama dopustila ili zatražila od razrednog kolege da joj na ramenu napravi slovo ‘U’, a do tog zaključka dolazi temeljem brojnih razgovora koji su novinari Zadarskog.hr obavili s njenim školskim kolegama.

Jedna njezina poznanica kazala im je slijedeće: „Pošto živim na Boriku i često prolazim pokraj škole i pijem kavu u Terre viđam tako i ***** koja često dolazi u ustaškim majicama ide u Admirala… Dječak joj slovo ‘U’ nije mogao napraviti u jednome potezu, bez da se ona trznula… pa tamo je bilo 20 učenika…“

Nedugo nakon što su novinari u petak ujutro na djevojčinom Facebook profilu otkrili kako se fotografirala u majci s ustaškim znakovljem, ta profilna fotografija je obrisana i zamijenjena je njezinom slikom sa cvjetićima u kosi.

Unatoč tome, zadarska policija je protiv učenika podignula kaznenu prijavu zbog tjelesne ozljede, no sa kvalificiranim, težim oblikom – tjelesnom ozljedom iz mržnje!

Ravnatelj škole Jozo Dragić je na pitanje zašto odmah u srijedu nije policiji prijavio događaj, objasnio je da su djeca poslana sa sata tjelesnog k njemu u ured, jer je profesorica primijetila slovo ‘U’ na ruci djevojke, te da su ga preklinjali da ništa ne poduzme, da su oni prijatelji.

“Eno ih i danas, sjede zajedno u razredu, nasmijani, vedri. Danas sam nekoliko puta bio u tom razredu, više puta pitao djevojku kako je, da li se boji, kazala je da je odlično i da nema nikakav strah”, rekao je Dragić koji je naknadno shvatio da događaj ipak mora prijaviti.

Psihologinja Mirjana Nazor za Zadarski.hr: Nije isključeno da su se djevojka i njezin kolega oko svega dogovorili

“Temeljni je problem što kod djece od 14 ili 15 godina teško možete procijeniti što kod njih ima neku političku težinu kakvu, u smislu ideologije, pridaju i odrasli. Ta su djeca u dobi kada se bune protiv autoriteta i izazivaju namjerne rekacije od starijih, nerijetko ih žele šokirati da bi na sebe skrenuli pažnju. Zato bi trebalo sa zadrškom tumačiti sva događanja, da se ne zaletimo u ocjeni o eskalaciji ustaštva. Bojim se da to nije pravo objašnjenje. Istina, djeca u to dobi malo znaju o tome što je ustaštvo usitinu bilo, ali i da znaju kod njih to nema težinu kao kod odraslih i starijih generacija koje su ustaštvu svjedočile. Pitanje je jesu li se ta djevojka i njezin kolega dogovorili oko svega s obzirom na njenu “prošlost”.

Je li to bio način skretanja pažnje na sebe od strane svojih vršnjaka. Netko će se šepuriti svirajući neki instrument ili osvajanjem olipijskih medalja, a netko će za isticanje izabrati divljaštvo. Zato treba biti oprezan. Ako su htjeli dobiti pozornost, uspjeli su, no sigurna sam da im je sve prisjelo nakon što se u cijelu priču uključili policija i mediji – smatra naša sugovornica. Naglašava da mladi ne shvaćaju težinu simbola kojima se “igraju”. Shvaćaju da ti simboli nekima ljudima znače puno u dobrom ili lošem smislu, iako se s njima može napraviti puno štete, ali i privući željenu pažnju. (IN)