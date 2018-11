OBRAČUN NA VRHUNCU: Plenković na korak do toga da se zauvijek riješi Brkića?

”Pustimo da se sve dovrši”, riječi su ovo kojima je ministar uprave Lovro Kuščević prokomentirao ulogu Milijana Brkića u aferi SMS odgovarajući na novinarske upite o tome je li drugi čovjek HDZ-a postao teret za stranku. Afera, o kojoj hrvatska javnost ne prestaje debatirati očigledno je uznemirila duhove na hrvatskoj političkoj pozornici, a takvo što ne čudi s obzirom na to da detalji koji ‘cure’ u javnost ukazuju na to da su unutarstranački obračuni u HDZ-u na vrhuncu. Da Brkić ima razloga za zabrinutost može se iščitati iz izjava utjecajnih HDZ-ovaca, koji ga se diskretno odriču, a ruke od utjecajnog i moćnog stranačkog operativca po svemu sudeći digao je i premijer Plenković. Uostalom, nije tajna da su ministri zapravo svojevrsni Plenkovićevi trbuhozborci pa u tom kontekstu valja promotriti i Kuščevićevo obraćanje javnosti, jer podsjetimo riječ je o čovjeku koji među ostalim obnaša dužnost političkog tajnika HDZ-a, a na ovu funkciju imenovan je nedavno po premijerovoj direktivi.

Inače, ministar je priznao kako su u vladajućim krugovima svi neugodno iznenađeni podacima o aferi koji izlaze u javnost.

”Svima nam je stalo da se što prije podvuče crta, da se vidi ima li u tim aferama istine i koliko te da se ovisno o tome snosi odgovornost”, naveo je Kuščević koji nije problematizirao činjenicu da podaci iz tajne istrage cure u javnost te da se ne zna iz kojih izvora informacije dopiru. Ujedno, priznao je kako se na nekoliko posljednjih sastanaka s Brkićem nije susreo, a sličnu retoriku prije nekoliko dana javnosti je ponudio i premijer.

Zanimljivo, možda i posve irelevantno Kuščević je jedan od Karamarkovih kadrova u Plenkovićevoj vladi, a u aferi se ako je suditi po Varginim iskazima kao jedan od aktera uz Brkića spominje i nekadašnji šef vladajuće stranke. Kuščević je u istom ovom obraćanju diplomatski prokomentirao i predsjedničina savjetnika Vladu Galića te poručio kako ”svatko tko ima saznanja o bilo kakvim nepravilnostima mora reći sve što misli o tome, jer cijeloj javnost je stao da se što prije razriješi”.

Slučajno ili ne, afere SMS dotakao se i ministar gospodarstva Darko Horvat, koji je u medijima nakon preuzimanja ministarske fotelje također prezentiran kao Karamarkov kadar. Horvat koji je ujedno i potpredsjednik HDZ-a osvrnuo se na novinarske opaske da informacije koje dospijevaju u javnost vezano za spornu aferu i Brkića ugrožavaju njegovu poziciju, ali i samu stranku. ”Moram priznati da vi takvih informacija imate puno više nego ja. Do mene puno takvih informacija ne dolazi. Ja sam vam zahvalan što me uopće upoznajete s njima”, naveo je ministar gospodarstva dodajući kako puno toga što se u medijima piše nije istina te da valja pričekati da institucije odrade svoj posao. Nastavno na aferu SMS, novinari su upitali ministra vjeruje li obrani koju u javnosti iznosi Tomislav Karamarko a ministar pak poručio kako nije primijetio da se Karamarko brani od bilo čega uz opasku da medije ne stigne pratiti zbog opsega posla.

Medije po svemu sudeći prilično pomno prati Plenković koji je u srijedu u Saboru prokomentirao detalje iz afere s kojom se povezuje Brkić, s kojim se kako je naveo prilično dugo nije ni vidio, ni čuo što itekako ima težinu, jer sve i da se ništa ne događa oko afere SMS Brkić je drugi čovjek Plenkovićeve stranke pa je svakako intrigantno to da njih dvojica koji ravnaju vladajućom strankom danima ne komuniciraju, a to bi pak moglo potvrditi i tezu koja se provlači medijima, a u kojoj se navodi da ovaj dvojac naprosto nije u dobrim odnosima.

”Rekao sam na početku te priče da očekujem od policije i DORH-a i svih službi da se ta afera rasvijetli do kraja. Što više informacija o njoj izlazi u javnost i što više saznajemo, iako ne mogu reći što je istina, to mi izgleda sve gore i sve lošije”, poručio je prvi čovjek Vlade. Na pitanje hoće li tražiti od Brkića da mu ponudi odgovore na ta pitanja kazao je kako nije istražitelj, niti policija.

”Važno je da se utvrde činjenice i što je točno, a što nije. Bavimo se aferom u kojoj je jedna od glavnih tema bila fabrikacija. Ako se tim jedna skupina ljudi bavila duže vremena, onda je nužno da nadležna tijela do kraja rasvijetle te teme. Ja kao premijer nemam uvida u istrage niti mogu to znati. Imam dovoljno političkog iskustva da zadržim dužan oprez, ali sve što se ovoga tiče postaje sve lošije i zahtijeva daljnje korake”, smatra Plenković koji je s Brkićem o ovoj temi razgovarao kad je afera krenula.

“Nakon toga razgovor na tu temu nismo imali niti ćemo ga imati, jer ne vidim da je to u ovom trenutku još ta faza”, kazao je premijer priznajući da se nije osjetio ugroženim te da se ne radi o zavjeri protiv njega, ali u interesu mu je da se slučaj rasvijetli, jer svjestan je političke odgovornosti, a o tome će se raspravljati unutar stranke kad za to dođe vrijeme.

A vrijeme po svemu sudeći samo što nije došlo, jer nije tajna da unutar HDZ-a mjesecima traju obračuni te da se oni vrte ponajprije između Plenkovića i Brkića. U ovim trenucima moguće je svjedočimo vrhuncu obračuna, a Plenković evidentno uza se ima nekoga izrazito mudroga tko je odlučio skinuti prašinu s arhiva i afera s kojima se u političkim kuloarima Brkić od ranije povezuje. Dok afera ključa i puni medijske stupce Plenković se diskretno povukao u stranu, odričući se pritom svake odgovornosti te pozivajući se na onu staru neka institucije rade svoj posao.

Znakovito je kako iste te institucije nije pozivao da se uhvate posla u ono doba kada su mediji češljali njegovu stotine milijuna kuna tešku aferu Borg, ali na dvosmislenu politiku ionako smo odavno navikli ta sami smo je birali. S jedne strane imamo tako suzdržanog Plenkovića s utegom afere Borg, koju druga strana očito nije znala kapitalizirati jer po svemu sudeći za takvo što nemaju vizije te su u obračun krenuli tek s jednim ciljem koji se sveo na to da ruše Plenkovića i opstanu. Opstanak je evidentno poljuljan, i to onaj Brkićev, a ne treba zanemariti niti najintrigantniji dio priče, odnosno Vargine iskaze u kojima priznaje kako je blizak Karamarku. Stoga se nameće pitanje je li on taj koji asistira nekadašnjem šefu HDZ-a u rušenju Milijana Brkića s kojim se rastao u vrlo neugodnim okolnostima. Tko koga ruši i tko će u konačnici pasti, teško je reći, ali situacija je očito napeta i za njen rasplet zainteresiranim promatračima trebat će poveća porcija kokica.