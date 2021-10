OBOŽAVAJU GA HDZ-ovci, SAVJETUJE GA KOLINDA! Trn u oku premijera Plenkovića: Traži argumente da ga se riješi

Autor: Iva Međugorac

Sukobe između premijera Andreja Plenkovića, ministra Darka Horvata i Damira Vanđelića sve je teže prikriti, štoviše, ni jedan od protagonista to niti ne pokušava pa su se upravo radi toga proteklih dana u medijima pojavili napisi o tome da Vanđelić više neće biti ravnatelj Fonda za obnovu.

Pisalo se tako da je pitanje samo na koji će način Vanđelić iz Fonda otići i u kakvom angažmanu, no s druge pak strane izvori bliski ovom poznatom menadžeru svjedoče da njemu ne pada na pamet povući se s ravnateljske pozicije već se namjerava baš s te pozicije upustiti u političke vode, s golemom ambicijom. Vanđelić naime želi postati premijer, upravo zato navodno i nije pristao na ponude iz Domovinskog pokreta.

No upravo to navodno i jest jedan od povoda njegova sukoba s Plenkovićem, koji je svjestan kako Vanđelić i među HDZ-ovcima uživa zavidnu razinu potpore i simpatija, i to kao logoraš, hrvatski branitelj, ali i stručnjak za financije. Žale navodno i danas pojedinci u HDZ-u radi toga što Vanđelić na lokalnim izborima u Zagrebu nije bio njihov kandidat, no on radi toga ne žali ni najmanje jer sa vlastitom političkom pričom tek treba krenuti okupljajući poznate poduzetnike, mlade ljude, ali i neka zvučna i pomalo zaboravljena politička imena.

Zasigurno je zanimljivo spomenuti to da se Vanđelić oko svojeg političkog angažmana povremeno savjetuje i sa bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović koja ga je svojedobno predlagala kao premijera u svojoj takozvanoj tehničkoj vladi, koja doduše nikada nije zaživjela. Dok Vanđelić razmišlja na koji način ući u političku arenu, Plenković navodno razmišlja o tome kako umjesto Vanđelića na čelo Fonda dovesti nesuđenog zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića, čije se ime u kampanji za unutarstranačke izbore ne spominje ni u jednom timu.

Treba napomenuti kako ravnatelja Fonda smjenjuje upravno vijeće na čijem je čelu trenutno Horvat, a gdje vlada ima većinu. Međutim, statut fonda kaže da se ravnatelja prije isteka roka može zamijeniti samo pod posebnim okolnostima- ako on to zatraži, ako krši ugovor o radu, ako ne postupa u skladu s aktima fonda ili ne izvršava odluke te ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti. Ništa od toga za sada ne vrijedi za Vanđelića, no od definitivno više ne uživa potporu vladajuće stranke i premijera Plenkovića pa bi se moglo reći da su mu dani odbrojani.