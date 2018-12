Oblačno sa sunčanim razdobljima: Mjestimice i uz slabu oborinu na granici kiše i snijega

Autor: Hina

U unutrašnjosti promjenjivofot, ponajprije na istoku.

Oborina se u jutarnjim satima može smrzavati pri tlu. Na Jadranu sunčanije, osobito popodne, no još može pasti i malo kiše ili poneki lokalni pljusak, ujutro na sjevernom dijelu, a u ostatku dana na otocima i prema otvorenom moru. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu će umjerena do jaka bura slabjeti.

Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 na kopnu te od 8 do 13 °C na obali i otocima.