Objavljeni troškovi rada zastupnika: Provjerite tko je najviše odsjedao u hotelu i vozio avionom, te tko je potrošio najviše

Hrvatski sabor objavio je danas na svojim stranicama pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 18. svibnja 2020. godine.

Troškovi rada zastupnika 9. saziva Sabora tako su dosegli 3.062.751,56 kuna.

Najviše troškova zastupnika odnosilo se na troškove prijevoza, odnosno automobila i to 1.253.434,00 kuna, potom stanarine u iznosu od 862.607,65 kuna, odvojeni život u iznosu 372.725,26 kuna, te režije i cestarinu.

Zastupnici su najmanje sredstava potrošili na korištenje javnog prijevoza u trošku od 9.187,00 kuna, potom korištenje službenog stana, te dnevnice. Na nedefiniranu rubriku ostalo potrošeno je najmanje, točnije 1.903.74 kune.

Treći po redu troškova su troškovi hotela i aviona. Na troškove hotela potrošeno je 80.867,56 kuna, a troškove aviona 83.019,15 kuna.

Po troškovniku za troškove hotela i aviona najviše su potrošili zastupnici Ante Babić, čiji su troškovi hotelskog smještaja najviši i iznose 6.542,23 kn, te za avion 6.237,50, potom Petar Škorić koji je na trošak hotela potrošio, 5.517,61, te aviona 5.586,65. Treći po redu je Domagoj Ivan Milošević čiji su troškovi hotela 4.653,56 kuna, te aviona 4.161,00 kuna.

Saša Đujić je među onim zastupnicima koji su najviše koristili avion, a čiji troškovi iznose 5.344 kune, dok nema troškova hotela, a Sabina Glasovac među onima koji su najviše potrošili u troškovima za hotel za 4.39043 kune, dok troškova za avion nema.

Na trošak auta najviše je potrošio zastupnik Petrov Božo u iznosu od 38.160,00 kuna, te Miro Bulj 31.084,00 kuna.

Na dnevnice je najviše je potrošio zastupnik Davor Ivo Stier i to 2.622,61 kuna, slijedi ga zaatupnica Marijana Balić s troškom o 2.622,55 kuna, Goran Beus Richemberg 2621.50, Damir Mateljan 2.099,30 kuna, te Domagoj Hajduković 2.097,20 kuna.

Najskuplju stanarinu u iznosu od 13.875,30 kuna imali su zastupnici Peđa Grbin, Robert Jankovics, Dragana Jeckov, Branka Juričev-Martinčev, Željko Lenart, Tomislav Lipošćak, Mladen Madjer, Tomislav Panenić, Grozdana Perić, Marija Puh, Željko Raguž, Marko Šimić, te Petar Škorić.

Lovro Kuščević imao je najveći trošak javnog prijevoza u iznosu od 2.595,00 kuna, te Branko Bačić u iznosu od 2.136,00 kuna, a zastupni Anđelko Stričak, osim onih koji nemaju troškove javnog prijevoza, ima najniži trošak javnog prijevoza u iznosu od 21,00 kuna.

Najviši ukupan trošak ostvario je zastupnik Božo Petrov čiji trošak iznosi 56.754,00 kuna, a najviše je potrošio na troškove automobila i to 38.160,00 kuna, slijedi ga Ante Babić sa 58.741,19 kuna, od čega je najviše potrošeno naa troškove automobila, ali i hotela, te avionskog prijevoza, te Ante Sanader 54.773, 52 kune.

Dražen Barišić, Krešo Beljak, Davor Bernardić, Milijan Brkić, Slaven Dobrović, Igor Dragovan, Darinko Dumbović, Brina Esih, Bojan Glavašević, Zlatko Hasanbegović, Milan Kujundžić, Karolina Leaković, Ivan Lovrinović, Ljubica Lukačić, Goran Marić, Anka Mrak-Taritaš, Mirando Mrsić, Milanka Opačić, Ivan Pernar, Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ante Plazonić, Alen Prelec, Milorad Pupovac, Vesna Pusić, Tomislav Saucha, Marko Sladoljev, Nenad Stazić, Stipo Šapina, Ivan Šuker, Kažimir Varda, Siniša Varga, zastupnici su koji trenutno nemaju upisane troškove, što ne znači da se ne bi mogli naknadno pojaviti, jer objavljeni troškovi zastupnika za razdoblje 01.01. do 18.05.2020. nisu konačni.

DETALJNIIJE O TROŠKOVIMA:

Zastupnici, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno te naknade za odvojeni život u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno. Naknada za odvojeni život ne isplaćuje se zastupnicima tijekom ustavne stanke u radu Sabora (od 15. srpnja do 15. rujna, od 15. prosinca do 15. siječnja tekuće godine, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.

Uz to, zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno.

U okviru obavljanja svojih zastupničkih dužnosti i aktivnosti zastupnici imaju pravo na isplatu dnevnice – koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 kuna – i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kune po prijeđenom kilometru).

Zastupnici, koji se koriste smještajem u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima i oni koji se iznimno koriste hotelskim smještajem, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje). Zastupnici, koji se ne koriste smještajem u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima, hotelskim smještajem ili u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 150 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim ili unajmljenim vozilom odnosno vozilom u vlasništvu člana uže obitelji ili člana zajedničkog kućanstva, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna.

Za dolazak na plenarna zasjedanja Hrvatskoga sabora zastupnicima s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara, uz korištenje osobnog vozila, omogućeno je i korištenje sredstava javnog prijevoza (autobus, vlak, zrakoplov, trajekt), a tako nastali troškovi također im se refundiraju uz predočenje računa. Isto vrijedi i za službena putovanja u inozemstvo, koja uz to uključuju i plaćanje hotelskog smještaja.