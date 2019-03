OBJAVLJENA LISTA KRVNIKA S OVČARE! Kajkić tvrdi: ‘Neki su članovi SDSS-a, smijenjen sam jer sam ih ispitivao’

“Pupovac je počinio kazneno djelo sprečavanja dokazivanja, zbog toga mu treba skinuti imunitet i procesuirati ga”, izjavio je u Bujici Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije i suspendirani istražitelj PU Vukovarsko-srijemske. Sa slučaja Ovčara skinuli su ga, tvrdi, kada je na obavijesne razgovore u policiju počeo pozivati članove SDSS-a…

“Pupovac ometa istragu”

“Nisam političar i ne sjedim na njihovim sastancima, ali je apsurdno i mrak za demokraciju kada vam nakon uhićenja ratnih zločinaca iz Trpinje i najnovije – uhićenja Vezmara i Ivanovića u Vukovaru, Milorad Pupovac dođe u grad i drži konferenciju za novinare te proziva hrvatsku policiju kako je riječ o smišljenom i organiziranom progonu srpske nacionalne manjine,“ zgrožen je Kajkić i nastavlja:

“Pa, taj Pupovac otvoreno brani pravomoćno osuđene ratne zločince, a u drugom slučaj ometa istragu i pravdu! To što on radi može se svrstati pod oblik kaznenog djela sprečavanja dokazivanja! Milorad Pupovac je javno vršio pritisak na policiju i Državno odvjetništvo…“

Svoje viđenje cijelog slučaja sa smjenom Nikole Kajkića, dao je i Josip Jurčević:

Tako se osigurava parlamentarna većina?

“Postoji osnovana sumnja da se parlamentarna većina osigurava zabranom istraživanja događaja na Ovčari! No, u hrvatskim državnim institucijama postoji dovoljno ljudi koji su odgovoreni kao Nikola Kajkić i Jasna Buhač-Starc pa se svemu tome hrabro suprotstavljaju…”, izjavio je u emisiji na Z1 televiziji.

Za optužnicu koprivničkog DORH-a, Nikola Kajkić je saznao iz medija, nije ju primio poštom niti preko odvjetnika:

“Još je nisam vidio! Za optužnicu sam saznao preko N1 televizije i Indexa! Iz DORH-a i policije udarne vijesti svakodnevno izlaze u određenim medijima… To se naročito događa od kada je na vlasti ministar Božinović i govori nam dovoljno o neprofesionalnosti policijskog vrha i DORH-a”, ustvrdio je.

Osim toga, Kajkić je izjavio kako je podnio kaznenu prijavu protiv ravnatelja policije Nikole Miline:

Kajkić podnio kaznenu prijavu protiv ravnatelja policije

“Mi smo danas protiv ravnatelja policije i njegovih suradnika podnijeli kaznenu prijavu. S obzirom na to da raspolažemo saznanjima da je Glavni ravnatelj policije naredio, a ministar naredio ravnatelju, da se mene mora udaljiti iz službe, nakon čega se pripremalo sve ovo… Kod nas se prvo ljude uhiti, a onda im se smješta! Nalaz sudskog vještaka pokazao je kako su potpisi zbog kojih se tereti moju suradnicu i mene – krivotvoreni. Ravnatelju policije i njegovim suradnicima stavljamo na teret da su oni to organizirali i napravili,“ otkrio je Kajkić.

Kajkić se u Bujici prisjetio kako su počeli njegovi problemi koji su sada rezultirali optužnicom DORH-a:

“Početkom siječnja 2018. godine upoznao sam jako puno Srba koji su sudjelovali u ratu u Vukovaru i od njih dobio jako puno korisnih informacija. I tako je sve krenulo… Jedan od njih mi je ispričao kako se na srpskom Zajedničkom vijeću općina u Vukovaru raspravljalo upravo o meni. Žalili su se da imaju ogroman pritisak, jer svakodnevno pozivam tri ili četiri pripadnika srpske nacionalne manjine na obavijesne razgovore. Na to je jedan dužnosnik SDSS-a rekao da trebaju biti strpljivi i da će to vrlo brzo biti riješeno! Par tjedana nakon toga, nazvao me moj načelnik i rekao da su zvali iz ravnateljstva policije i naredili mi da ništa ne diram i ne bavim se time do daljnjeg, jer će doći ekipa iz Zagreba i preuzeti predmat Ovčara!”, objasnio je Kajkić nakon čega je voditelj emisije pokazao pismo za koje tvrdi da ga je dobio od jednog Srbina iz okolice Vukovara, a u kojem se navode imena dvadeset navodnih počinitelja zločina na Ovčari.

Objavljeno pismo s imenima zločinaca?

”Većina njih su članovi SDSS-a i dostupni su hrvatskom pravosuđu,” potvrdio je Kajkić.

Među spomenutima je i Pupovčev vukovarsko-srijemski dožupan Đorđe Ćurčić s kojim je Kajkić obavio informativni razgovor nakon kojeg su, kaže, krenuli problemi:

“Sam Ćurčić je u medijima priznao da je bio na razgovoru u policiji. Prije ili kasnije sve će izaći na vidjelo, htio to on ili ne. Hrvatska javnost će saznati što su točno radili na Ovčari! Nakon što sam formirao predmet, za uhićenje je bilo spremno najmanje 40 osoba. A u Hrvatskoj nije uhićen nitko!”, zaključio je Kajkić.