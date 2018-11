Objava koja se ne prestaje djeliti! Hrvatica detaljno prepričala kako nas devastiraju!

Društvenim mrežama intenzivno kruži objava u kojoj se jedna građanka referira na djelovanje hrvatskih poreznika, a njezin status u potpunosti prenosimo: Crna subota u Vodnjanu

Jučer oko 16.30 minuta, jake snage porezne uprave upale su u šator Festivala Mladog Maslinovog ulja i napravile masakr.

Procjenjuje se da je na teren izašlo devet do deset agenata u civilu. Brzo su se kretali festivalom i pročešljali proizvođače ulja, sira,sapune i čokolade. Čak i predstavnike institucija. Malo čija majka nije zaplakala jučer. Zna se da na primjer, za krivo otisnutu deklaraciju možeš dobiti kaznu od 80.000 kuna, meni se to desilo, već sam pisala o tome. Taj iznos predstavlja dvije godine prosječne plaće u Hrvatskoj, dakle govorimo o dvije godine gulaga – besplatnog rada da bi otplatio dug.

Jedan je rekao da je dobio kaznu od 50.000 kn jer mu je na etiketi od vina pisalo Made in Croatia, a ne Proizvedeno u Hrvatskoj. Jednom su nasli 45 kuna viška u kasi jučer. Bože moj, bože moj, hoće li ga živa oderati? Što će biti s tim čovjekom. Svima je prisjeo festival, život i sve. Ljudi su borbotali i slali ih u kurac no snage RH nisu uzmakle. Sukobi su se nastavili i u nedjelju. Znate, svaki od proizvođača najviše voli petak, subotu i nedjelju provesti u tijesnim cipelama na štandu, od toga nema većeg gušta , nakon cjelogodišnjeg rada gledati kako nestaju tvoje godine, sav tvoj znoj i nedjelje u zapisnicima agenata. Sve uzmu.

Feudalizam takvog tipa ne bilježi se od vremena Franje Tahija. Kako žalosno. U petak ceremonijalno otvaranje i kraljičina šetnja među podanicima, a u subotu i nedelju – klanje . Inače, prije 27 godina maslinarstvo u Hrvatskoj bilo je palo na nulu. Zamrlo. Stalo. Propalo. U restoranima su nudili bijelo ulje uz salatu! Jebote! Bijelo ulje. Vizija jedanaest maslinara o obnovljenom fondu maslinovih stabala u Istri s milijun maslina činila se suluda.

Ipak, ljudi koji su to pokrenuli, uspjeli su tiho u svom naumu i sada Istra ima preko milijun stabala na rodu. To su pravi narodni heroji, njima treba spomenike dignuti. Slaviti ljude koji su cijelu jednu vičetisućljetnu kulturu vratili u život. To su ljudi čije ime vrijedi zapamtiti. Da se nikada ne zaborave.