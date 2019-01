OBJAŠNJENJE TOLUŠIĆEVIH FOTOGRAFIJA JE ‘ZA RETARDIRANE’: Evo što je Plenković odgovorio na tu izjavu

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković u Davosu je komentirao slučaj lažnih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Na pitanje reportera N1 televizije da komentira izjavu Pavla Kalinića kako je objašnjenje najnovije afere “za retardirane”, premijer je rekao kako ne vidi koji dio je sporan.

“Koliko ja razumijem, Nacional je dobio neke kompromitirajuće fotografije, a dobila ih je i SOA. SOA je provjerila jesu li autentične ili ne. To je dio njihove zadaće, da štiti institucije. Potpredsjednik Vlade je dio institucije koju treba štititi. Da se to nije provjerilo, a da netko drugi nije mogao utvrditi je li to laž ili istina, i da se izašlo u javnost s tezom da je istina, što bi govorili ovi koji sad misle da je u pitanju Vladin PR? Tražili bi ostavku cijele Vlade, rekli da je skandal najvećih razmjera….

Služba je napravila odličan posao, prevenirala izmišljenu krizu i Nacional je to kontekstualizirano opisao, i onda je to problem. Mislim da ljudi koji se bave sigurnošću lakonski komentiraju stvari s kojima očito nisu do kraja upoznati. Odbacujem svaku banalnu tezu da bi netko to sam sebi radio. Taj ne zna ništa ni o našem karakteru ni načinu rada. Nemamo vremena za to. Čvrsto stojimo u obrani integriteta ministra”, rekao je premijer.