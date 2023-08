Obitelji privedenih navijača zazivaju Plenkovića! Situacija izmiče kontroli: Jutros me kontaktirao brat, dečki su životno ugroženi

Autor: Iva Međugorac

Situacija u Grčkoj postaje neizdrživa, otkrivaju nam to članovi obitelji hrvatskih navijača koji su ondje zaglavili i koji bi ondje po svemu sudeći dosta dugo mogli i ostati mada su prvi optuženici u slučaju ubojstva 29-godišnje navijača AEK-a Michalisa Katsourisa pred istražiteljima u Ateni izjavili kako nemaju nikakve veze sa spomenutim zločinima.

Sestra privedenog navijača izvan sebe

”Jutros me kontaktirao brat, potpuno je izvan sebe. Kaže da im prijete sa dva do 18 mjeseci istražnog zatvora iako nemaju nikakav dokaz protiv njih koji bi bio povezan sa ubojstvom, ali ih naprosto ne mogu pustiti vani radi pritiska grčke javnosti’‘, otkriva nam dobro upućena sugovornica te kaže da se među privedenim navijačima spekulira kako postoji mogućnost da premijer Andrej Plenković posjeti Grčku kako bi se ova situacija pokušala raspetljati. No, kako za sada stvari stoje takav scenarij ovih je dana malo vjerojatan budući da se predsjednik Vlade nalazi na godišnjem odmoru.

Ima li šanse da doista posjeti Grčku upitom smo nastojali provjeriti i u Vladi, a njihov odgovor objavljujemo po dospijeću. ”Situacija sada zaista izmiče kontroli, tim ljudima u istražnom zatvoru životi su ugroženi. Svatko od njih ima svoje obitelji, neki imaju djecu, što znači da je riječ o značajnom broju ljudi koji trenutno prolaze kroz ogromnu agoniju. Nitko ne podržava nasilje i odlazak u Grčku na ovaj način, ali mi i dalje pričamo o hrvatskim državljanima kojima je potrebna pomoć jer na koncu svatko zaslužuje pravo na pravedno suđenje, a njima u Grčkoj već sada jasno kažu i najavljuju da ih neće pustiti zbog pritiska javnosti, a mogu ih držati godinu i pol dana”, konstatira nam sugovornica čiji je brat zatvoren u Grčkoj.





Oglasio se i grčki odvjetnik

Podsjetimo kako se ovim povodom oglasio i odvjetnik Alexis Kougias koji zastupa jednog grčkog optuženika, a koji je u svojem iskazu ustvrdio kako postoji video iz kojeg se vidi kako su počinitelj i žrtva bili sami nakon čega je Michalis uboden s leđa. Optuženi Hrvati, među kojima većina ima iste branitelje nedvosmisleno tvrde kako nisu posjedovali noževe te da su u Grčku stigli na utakmicu Dinama i AEK-a te Panathianaikosa i Marseillea koja se igrala dan kasnije, i to zato što su se navijačima drugog grčkog kluba- Pananthinaikosa pobratimljeni. Neki od navijača jednako tako negiraju da su u Atenu stigli zloglasnim konvojem te se i među članovima njihovih obitelji može čuti kako su doputovali avionom što se da potvrditi i predočenjem karata. Grčki odvjetnik Vasilis Nolezas koji brani tri hrvatska navijača prilično je burno reagirao navodeći kako je uvjeren da je sud odluku o zadržavanju Hrvata donio unaprijed pod utjecajem medija i društvenih mreža koje su sve Hrvate proglasili kriminalcima.

”Istražni sudac bio je agresivan prema nama, osvetoljubiv, ljut i ustvrdio je da Hrvati lažu” naveo je odvjetnik. Svoje iskaze u petak je dalo 30 uhićenih među kojima su i dva Grka, Albanac i Austrijanac, a premda se vjerovalo da bi dio navijača mogao biti pušten da se brane sa slobode to se nije dogodilo pa je takav epilog izazvao nervozu među privedenim navijačima.

Jedan od njih na sudu je pokušao objasniti kako je na stadion Opap Arena otišao kako bi zajedno s prijateljima pogledao trening Dinamove momčadi dan prije utakmice protiv AEK-a za koju zbog UEFA-ine zabrane niti nisu imali ulaznice, a onda ih je zatekao neočekivani incident koji je trajao minimalno pola sata, bez da je na njega intervenirala policija.

Iskaz hrvatskog okrivljenika

”Nakon što su nas jedno vrijeme pratile grčke policijske snage koje su iznenadile napetosti i dimne bombe koje su bacali grčki navijači, konačno su nas imobilizirale, a zatim i uhitile. Nisam bio blizu i nemam saznanja tko je oštrim predmetom, odnosno nožem na gnusan način izbo nesretnog Michalisa Katsourisa zbog čega mi svi duboko žalimo”, rekao je hrvatski okrivljenih. Svoj iskaz dao je i 27-godišnji Grk koji također odbija poveznicu sa ovim slučajem te koji je objasnio kako se našao u krivo vrijeme na krivom mjestu. Ovaj je Grk hrvatske navijače nazvao huliganima koji su u Grčku stigli ubijati i uništavati imovinu navijača AEK-a tvrdeći ujedno da su hrvatski navijači bili naoružani noževima, drvenim palicama, pajserima i raznim drugim opasnim oružjem što je prema njegovom iskazu vidljivo i na policijskim snimkama.

”Taj dan u poslijepodnevnim satima bio sam u jednom trgovini u ulici Agios Vassiliou 27, bio sam sa zaručnicom i mogućim poslovnim partnerom, a zatim sam se s poznanikom sastao u njegovoj kući u blizini da bi pogledao motocikl kojeg mi je prodava, za čiju sam kupnju bio zainteresiran. Tijekom razgovora oko 23 sata čuli smo eksplozije i petarde koje su stizale iz smjera AEK-ova stadiona pa sam radi radoznalosti otišao do tamo kako bih vidio što se događa. Kada sam došao na mjesto događaja vidio sam i čuo petarde, baklje, viku i psovke zbog čega sam se uplašio i odlučio maknuti dalje. Jedini sam od uhićenih bez kapuljače i kacige. Nisam se skrivao ni od koga što također ide u prilog tvrdnjama o mojoj nevinosti. Optužen sam samo zato što me služba za suzbijanje nasilja na stadionima zna od prije”, rekao je ovaj Grk koji nedaleko od zgrade policije, i iza stadiona Pananthinaikosa posjeduje restoran kamo nerijetko zalaze navijači.

On također tvrdi kako je još prije tri godine bio nepravedno osuđen zbog poslovnog odnosa s organiziranim navijačima Panathinaikosa te je izbjegavao zatvorsku kaznu, ali se sada tri puta mjesečno javlja u policiju kao što mu je to i naloženo. Okrivljenih rodom iz Albanije od kojeg je izuzet metalni preklopni nož posvjedočio je da je zaposlen kao električar te da mu je preklopni nož kojeg je imao uza se trebao za posao odbacujući bilo kakve veze s ovim slučajem. Vezu s ubojstvom odbacuju i hrvatski navijači, koji po sve mu sudeći do daljnjeg ostaju u pritvoru premda mnogi među njima izravne veze sa smrću 29-godišnjeg navijača AEK-a.