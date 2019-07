Obersnel oštro odgovorio HDZ-u: ‘Nema toliko metli da bi se pomelo svo smeće koje ste stvorili’

Autor: Dnevno

Na priopćenje primorsko-goranskoga HDZ-a vezano uz događaje na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke reagirao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel priopćenjem koje je poslao medijima.

Njegovu reakciju prenosimo u cjelosti.

“Poštovani gospodine Beaković i članovi HDZ-a Rijeke i Primorsko-goranske županije!

Sramotne su laži i manipulacije koje sipate iz vaših usta i pera čim zinete ili započnete pisati. Sramotna su zatiranja ljudskih prava za koja se zalažete i sramotne su uvrede koje besramno upućujete ne samo meni nego i mnogim drugim ljudima – intendantima, direktorima, pročelnicima pa i zaposlenicima… – svima koji predstavljaju operativne radne ljude gradskog i šireg gradskog sustava. Sramotno je do koje mjere vam ništa nije sveto. Ponajmanje istina.

„Ja se ispričavam, al’ imam malo pete, bole me noge pa sam malo zbunjena.“ – to su riječi Ivone Milinović, gradske vijećnice HDZ-a u riječkom Gradskom vijeću, koje je za govornicom na 8. sjednici Vijeća izrekla 29. ožujka 2018. (izvolite link na snimku sjednice poslušajte izrečeno u sljedećim minutama 31.43 – 31.49) I to su riječi zbog kojih sam je u posljednjoj svađi podsjetio na te visoke pete.

Dakle, štikla upućena Ivoni Milinović je štikla njene osobne zbunjenosti, njenih laži i manipulacija i njenog vlastitog načina ponašanja, a ne štikla koja simbolizira sve žene u politici, žene u Gradskom vijeću ili žene uopće.

Na prošlotjednoj sjednici Gradskog Vijeća Grada Rijeke, u tijeku rasprave o točki izbora intendanta Hrvatskog narodnog kazališta „Ivana pl. Zajca“ u Rijeci, vijećnici HDZ-a imali su dvosatnu predstavu iznošenja niza neistina o dosadašnjem radu intendanta pa i vrijeđanja intendanta koji je na sjednici bio prisutan i šutke trpio sve iznošeno bez mogućnosti da sudjeluje u raspravi.

Nakon glasanja o izboru, intendant Blažević pozvan je za govornicu da uputi zahvalu vijećnicima na novom izboru i zamolio je pritom dvije minute vremena kako bi ukratko odgovorio na neistine koje su o radu kazališta prethodno iznošene. Upravo vijećnica HDZ-a Ivona Milinović u tom se trenutku najžešće suprotstavila ideji da intendant govori i to je razlog moje reakcije. I neću nikada šutjeti kada vidim da se zlonamjerna agresivna skupina obrušava na pojedinca koji nema pravo glasa.

Pravo na obranu vlastite časti, na izražavanje, na ispravljanje neistinitih tvrdnji, pa i na Gradskom vijeću kao skupu kojem intendant po funkciji ne pripada jer nije političar odnosno vijećnik, to bi pravo, nakon niza osobnih prozivki, netočnih konstatacija i postavljenih pitanja, trebalo biti demokratsko ljudsko pravo. Pa ako i nije eksplicitno propisano Poslovnikom, u dobroj bismo ga praksi otvorenog dijaloga trebali omogućiti.

Ali ne, HDZ na to nije spreman jer dobro znate da bi svaki odgovor na laži koje iznosite mogao dokinuti te laži, a to vam se nikako ne sviđa! Demokracija na način HDZ-a podrazumijeva da svi šute dok HDZ laže. Vijećnica Milinović obrušila se tako na intendanta još jednom, vičući na njega iz klupe. On je zašutio i povukao se, a predsjednik Vijeća odredio pauzu.

Besramno lažete i u svojem priopćenju da se dogodila cenzura brisanjem dijelova snimke sjednice i gašenjem mikrofona. Mikrofoni se gase u svakoj pauzi sjednice, kao što se i direktni prijenos sjednice prekida za vrijeme pauze. Iako to dobro znate, ništa vas ne sprječava lagati da se u ovom specifičnom slučaju radi o cenzuri. Eto, takva ste vi skupina ljudi: bez obraza, bez odgovornosti za izgovorenu ili napisanu riječ. Skupina ste koja pokušava manipulirati građanima ovoga grada, a već trideset godina manipulirate građanima ove zemlje! Koristite se lažima za koje nitko od vas ne snosi odgovornost. Može vas biti sram!

Svađa koja se događala u pauzi sjednice, a koju su zabilježile kamere medija, a HTV sinoć i emitirao u 3. Dnevniku, vrlo dobro pokazuje, ne samo moje, nego i ponašanje Ivone Milinović, gradske vijećnice HDZ-a. U nadglasavanju oko intendanta i uskraćenog mu prava da govori, ona me naizgled usputno, ali glasno i besramno lažno – optužila za krađu i pogodovanje poduzetnicima.

Pitam se da li u režiji HDZ-a zaštita ženskih prava seže sve do zaštite prava žene da iznosi apsolutne i bezočne laži, do zaštite prava žene da sprječava drugog da govori i do zaštite prava žene da manipulira i da joj za izrečene gluposti i laži nikada nitko ne proturječi – jer ona ima neotuđivo žensko pravo vlastitu zbunjenost tumačiti visinom pete koju nosi?

Ako mislite da žene samo zato što su žene imaju i sva ta ekstra prava – na laž, na manipulaciju, na galamu i neviđenu drskost – tad su vam pomiješani svi lončići.

Uopće, čini mi se da jedino za što se HDZ zdušno zalaže uvijek i svugdje jest pravo na laž i na agresivno ponašanje svojih članova, bili oni žene ili muškarci. S tim u vezi podsjećam vas, gospodine Beakoviću, na „ličko rukovanje“ vašeg Jose Mraovića, na vašeg kolegu Alojza Tomaševića iz Požeško-slavonske županije, na izjave vaših stranačkih kolegica o drugim nacijama (Kolinda Grabar Kitarović), o drugim kolegicama ženama (Zdenka Babić Petričević) ili pak o veličini hrvatstva koje nitko ne može nadmašiti (Dubravka Šuica).

Metite u svojem dvorištu. Na štiklama ili bosi, svejedno je. Meni je odavno jasno da ovaj narod ne može izraditi toliko metli koliko bi vam trebalo za pomesti sve smeće koje ste u proteklim desetljećima stvorili.”