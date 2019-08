OBERSNEL BRUTALNO IZVRIJEĐAO BLEIBURG: Spominjao ustaštvo i NDH

Vice Vukojević, Vladimir Šeks i Bože Vukušić u ime Počasnog bleiburškog voda obratili su se riječkom gradonačelniku Vojsku Obernslu za financijsku pomoć oko okrivanja povećanog troška središnje komemoracije povodom 74.obljetnice bleiburške tragedije, koja se održala 18.svibnja ove godine, međutim dobili su odbijenicu, na kojoj se SDP-ovac nije zaustavio.

”Grad Rijeka ne može udovoljiti vašem zahtjevu jer u proračunu nemamo predviđena sredstva za bleiburšku komemoraciju. Nismo nikada niti imali. Grad Rijeka je u okviru obilježavanja povijesnih datuma uključen u proslave Dana oslobođenja Rijeke i Dana antifašizma. Porast troškova organizacije koji ste pretrpjeli rezultat je loše organizacije ovog skupa u prijašnjim godinama kada ste se bavili kvalitetnim upriličenjem nereda i sramotili Hrvatsku pred očima stranih medija i javnosti. Vaše je skupove i tada, a i sada, nemoguće tolerirati i mislim da su austrijske vlasti bile strpljivije no što bi itko očekivao. Suštinski, i bez pretjeranih filozofiranja, želim vas podsjetiti da su u Drugom svjetskom ratu pobijedile antifašističke savezničke sile i da je na temeljima te pobjede stasala suvremena Europa u kojoj danas živimo.

Ustaška obilježja kojima se ponosite i koja ste rehabilitirali, simbol su najmračnijeg razdoblja u povijesti naše zemlje. Hrvatska je u Drugom svjetskom ratu bila na pobjedničkoj strani i razvijala se kao antifašistička zemlja”, stoji u Obersnelovom odgovoru kojega je prenio Novi list, a u kojem se nadalje dodajući da samostalnu i suverenu Hrvatsku u kojoj živimo oni neprekidno ponižavaju i povezuju s kvislinškom tvorevinom NDH, tvrdeći da je želja za samostalnoštu Hrvatske bila izražena kroz NHD.

”Nije! Kroz tu je državu bila izražena želja dijabolične skupine ljudi, koju su podupirale fašističke sile Osovine, za etnički čistom državom u kojoj se s tim ciljem provode rasni zakoni, porobljuju i ubijaju svi koji su različiti.

Simboliku te sramotne države promovirate na službenim stranicama vaše udruge, dok istovremeno, pritisnuti austrijskim vlastima pred javnošću i medijima cvilite i pozivate svoje problematične prijatelje da na Bleiburg ne donose ustaška obilježja.

Simbolički, i pred očima europske javnosti, baveći se vama, Austrija dovodi našu zemlju u red i ja se osobno sramim što se uopće nalazimo u takvoj situaciji. Grad Rijeka ne može financirati sramoćenje Hrvatske jer Rijeka voli Hrvatsku” zaključio je Obersnel u čijoj se Rijeci donedavno vodila žestoka debata zbog obnove Galeba. Naime, gradonačelnik Obersnel prije nekoliko tjedana najavio je novo zaduženje Grada Rijeka za 44 milijuna kuna, koje je proslijedio Gradskom vijeću na prihvaćanje budući da je time pokušao pokriti vlastite komponente u financiranju obnove Palače Šećerana i Galeba, a ukupna vrijednost dvaju kako ih je nazvao kapitalnih kulturnih projekata u sklopu Turističke valorizacije reprezentativnih sponenika riječke industrijske baštine trebala je stajati 114 milijuna kuna, te je dio od 55 milijuna osiguran iz europskih fondova.

.

Fond za sufinanciranje provedbe EU-projekata na regionalnoj, ali i lokalnoj razini, iskeširao je 700 tisuća kuna, a iz spomeničke rente trebalo je osigurati 13,6 milijuna kuna, dok je kreditom bilo potrebno osigurati dodatna 44 milijuna kuna, za što je kako je govorio Obersnel Grad Rijeka dobio povoljnije uvjete od Zagrebačke banke.

Naime, kamata je 1,25 posto, točnije, ukupan trošak kamata na deset godina je 3,8 milijuna kuna, dok će Riječani kredit vraćati u 120 jednakih rata, od kojih prva rata dolazi na naplatu u siječnju 2022.godine. prema gradonačelnikovim riječima cilj projekta trebao je biti stvaranje prepoznatljiva identiteta grada te rad na društvenom i gospodarskom razvoju Rijeke koja bi trebala postati jaki regionalni centar kulturnih, turističkih i kreativnih događanja. Ipak, čini se kako Rijeka pod Obersnelovim rukovodstvom i bez Galeba ne plovi baš najbolje. .

Obersnel, inače, Rijekom ravna još od ožujka 2000. godine, kada je pobjedom na parlamentarnim izborima, dotadašnji gradonačelnik, Slavko Linić, podvio rep i otišao u Zagreb na poziciju potpredsjednika Vlade. Potom je Obersnel nanizao seriju pobjeda na lokalnim izborima, no, da mu se fotelja, ipak, počela klimati, dalo se naslutiti na lokalnim izborima u svibnju 2017. godine, kada je po prvi put izgubio političku većinu. Upravo stoga, Obersnel poduzima sve kako bi Rijeci osigurao titulu Europske prijestolnice kulture, te na krilima te slave osigurao Partiji pobjedu na narednim izborima, jer svi ostali projekti koje je najavljivao – za sada nisu vidljivi…

Primjerice, Obersnel je još u prvom mandatu najavio svojim sugrađanima gradnju autobusnog kolodvora, na kojega Riječani čekaju već 20 godina. U Obersnelovim dugovječnim cipelama, potkrala se i kaznena prijava za slučaj Tržnice Rijeka. Iako su pravosudni organi ustvrdili da nema elemenata za kazneni progon ljudi iz vlasti, i dan danas se na tu temu gleda s – dozom rezerve. A kako i ne bi, kada je unosan posao s riječkim Tržnicama dodijeljen u koncesiju tvrtki kojoj je vlasnik bio, Ivan Franolić, nekoć utjecajni SDP-ovac i tajkun.

Njemu se Grad Rijeka kasnije zahvalio na suradnji, donoseći odluku da Tržnicama upravlja gradska tvrtka na čijem je čelu Željko Smojver, koji je, pak, godinama rukovodio Autotrolejom, firmom koja danas održava riječki vozni park. Dobro upućeni Riječani tvrde, kako je komunalni sektor spao na niske grane i u velikim je problemima. U problemima je i javni prijevoz, a Rijeci prijeti i zatvaranje Centralne zone za gospodaranje otpadom Marišćine, u koju je ogromna sredstva ulupala i Primorska županija.

Mimo toga, Rijeku muči i demografija, jer grad je, pak, na ispod 130 tisuća stanovnika, a i tom pogledu dio krivice snosi dugovječni gradonačelnik koji je najavljivao, ali ne i realizirao stanove za mlade obitelji… Za taj projek bio je zadužen, Vladimir Benac, kojega sada češljaju predstavnici pravosudnih institucija… Istodobno, od drugih najavljivanih projekta, kako za sada stvari stoje – nema ništa.

No, iako nije obnovio kolodvor kao što je najavljivao, Obersnel uspješno putuje na sve strane svijeta, pa je od 2016. godine do danas, odradio 79 službenih putovanja na koja je otišlo oko 24 tisuće eura, 2215 dolara, te oko 9000 kuna, točnije sve skupa oko 200 tisuća kuna. Na putovanjima je Obersnel proveo 212 dana, pa je tako boravio u Sofiji, Roterdamu, četiri je dana bio u Barceloni, pet u Malagi, a posjetio je i Pariz.

Samo u ovoj godini, Obersnel je 10 puta službeno putovao, dok su lani, pak, zabilježena 24 putovanja – od Firence do Marakeša i Innsbrucka. Posjetio je Obersnel i Tokio, Rigu i Berlin. „Gradonačelnik putuje punih 20 godina, koliko mu traje i mandat. On proračunski novac troši za svoje hedonističko ponašanje. Niti jednog investitora nije doveo u Rijeku, a ni proračun nije profitirao od njegovih putovanja. On se ponaša bahato i troši proračunski novac. Kako mu je ovo zadnji mandat, on se sada – zabavlja. Od siječnja 2016. pa do danas na putu je bio 212 dana i to na vrlo skupim lokacijama, kao što su Šangaj, Tokio, London, Barcelona…”, izjavio je nedavno HDZ-ov, Hrvoje Burić. Naglasio je da se Obersnel sada zadužuje, a njegove dugove u konačnici će plaćati građani, i onda kada on više ne bude gradonačelnik…