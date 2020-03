OBAVIJENO VELOM TAJNI! Zašto Škoro skriva detalje o svojem pokretu? Odgovor bi vas mogao zabezeknuti

U strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti i predstavnika medija, bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro ispunio je svoje postizborno obećanje osnivajući svoj Domovinski pokret. Koji je Škorin plan i program te kako je uopće izgledala osnivačka skupština nije poznato, jer su novinare, koji su bili zainteresirani za praćenje toga događaja, na ulazu dočekali zaštitari.

Zašto se Škoro, koji se javnosti predstavlja kao čovjek iz naroda, odlučio za ovakav oblik predstavljanja, službeno baš i nije detaljno pojašnjeno. No, iz izvora bliskih ovom novopečenom političaru saznajemo da je to dio europske političke prakse, i to one moderne. Naime, na europskoj političkoj pozornici, prema tezama iz Škorina kruga, sve su zastupljenija kontrolirana obraćanja medijima, u kontroliranim uvjetima, a vrlo su zastupljena i komuniciranja putem društvenih mreža, kako ne bi došlo do medijskih manipulacija i izvlačenja riječi i izjava iz konteksta, što se Škori, tvrde njegovi, u kampanji za Pantovčak nerijetko događalo.

Premda tajnoviti, u Škorinu timu ne kriju svoj krajnji cilj. Želja im je, kao uostalom i svim drugim političkim opcijama, doći na vlast. Škoro je pak sam svojedobno izjavio kako ima ambicije postati premijerom. Ipak, prema anketama, ali i prema tezama pojedinih analitičara, Škoro će moći slaviti ukoliko uspije osvojiti 20-tak mandata, pa će se stoga za dolazak na vlast morati osvrnuti oko sebe i naći suradnika u nekoj od dviju velikih političkih stranaka.

Koaliciju sa SDP-om u startu je odbacio pa se, shodno tome, kao jedini konkretan Škorin suradnik nameće HDZ, u kojem se vode unutarstranačke igre prijestolja. Škoro je u nekoliko navrata, pa i u kampanji za predsjedničke izbore, žestoko kritizirao Plenkovića i njegovu politiku, no isto tako ni u jednom trenutku nije se izrijekom ogradio od koalicije s Plenkovićevim HDZ-om, dok bi dakako daleko prirodnije bilo da snage udruži s Mirom Kovačem, kada i ako ovaj uspije zavladati HDZ.-om.

No, koliko god Škori treba HDZ da bi doista vladao, toliko i HDZ-u treba Škoro da bi ostao na vlasti, znaju to vrlo dobro obje strane. I baš zato Škoro u tajnosti na noge podiže svoju stranku te odugovlači pregovore s partnerima s predsjedničkih izbora, jer o Suverenistima i Mostu ne ovisi, s njima će se lako dogovoriti. Onaj složeniji dogovor, i opsežni pregovori s HDZ-om, tek ga čekaju.