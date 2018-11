OBAVEZNO ŠTIVO! Goran Bare o Kolindi, Plenkoviću, Josipoviću

Gost Pressinga, emisije na N1 televiziji koju vodi Petar Štefančić bio je osebujni glazbenik Goran Bare. Tijekom razgovora priznao je između ostaloga kako mu popularnost nakon albume Teške boje, baš i nije pasala.

“Ljudi si svašta dopuštaju. Ima prekrasnih ljudi, ali ovi nekulturni… Nije mi se ta spika uopće svidjela. Dugo je trebalo da dođem sebi. Nisam navikao da te žene love po benzinskim pumpama da se slikaju s tobom”, rekao je Bare, dodajući da na novom albumu, ima noviji zvuk, a inspirirao se kroz krautrock iz ’70-ih godina prošlog stoljeća..

“Volim kad ono što radim shvate ljudi do čijeg mi je mišljenja stalo. Zadovoljan sam svime što se dogodilo. S ovim albumom se dogodilo to da je moj promotor i cijela moja kuća i ljudi oko mene imali probleme, ja sam slomio nogu”, ustvrdio je te otkrio kako mu se u posljednje vrijeme sviđa biti u studiju, a ujedno konstatirao kako tehnologija danas dopušta da snimiš album kod kuće.

“Već dosta dugo nisam dao intervju pa se ne mogu sjetiti koja me novinarska pitanja nerviraju”, dodao je, a onda progovorio i o svojem stilu života, ističući kako ništa ne bi mijenjao.

“Živim u podstanarskom stanu. Toplo mi je, fino mi je. Nekad se malo zaboravim da imam 53 godine pa me nešto zaboli… Uglavnom, tijelo stari, ali um je još mlad. Nije baš dobra kombinacija…”, objasnio je Bare, a potom se dotakao i politike.

“Danas sam gledao saborsku TV, bilo je zanimljivo. Vidim da se trude reći vladi što je problem u njihovim općinama, ali i da su jako razočarani jer njihovi upiti ne dolaze do ušiju vlade”, rekao je uz opasku da se u politiku razočarao.

”Mislim da sam bio mali tupan koji je mislio da će sve procvjetati cvijeće kad dođe SDP”, rekao je obrušivši se na Bernardića lojega ne smatra ni pravim socijaldemokratom, ni ljevičarem, jer da to uistinu jest dao bi ostavku i otišao.

“Cijeli SDP pati zbog njega. Pa čekaj, buraz, ako cijela stranka pati zbog tebe, onda odi i pusti nekog drugog da vodi. To je sve počelo sa Zoranom Milanovićem”, uvjeren je glazbenik koji je požalio zbog onoga što je svojedobno govorio o bivšoj premijerki Jadranki Kosor.

”Ufuran sam da svi oko mene moraju biti zadovoljni. To je valjda od toga da publika mora biti kul… To je jednostavno profesionalna deformacija. Novinarka me pita o Jadranki Kosor i ja bubnem najveću glupost. Ili o Jeleni Rozgi. Bude mi žao poslije. Ja nit o njima razmišljam, nit su mi kad na pameti. I onda me tako pitaju i onda blebnem neku glupost i onda mi bude žao…”, ispričao je, a zatim prokomentirao i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. ”Mislim, svi joj izlaze u susret samo zato što je simpatična i zgodna dama. Ona je predsjednica, nije animir dama. Ne mora stalno nositi dres, svi bi nosili dres… Ja mislim da je ona zaista išla za tim da se svidi hrvatskom narodu. Skupila je puno poena”, ocjenjuje Bare, koji premijera Plenkovića naziva klasičnim političarem, koji ostavlja dojam kao da je izašao iz tvornice za političare.

”Mislim da ništa drugo ne bi mogao raditi nego biti političar. Govori jezike, posjeduje sve moguće socijalne vještine, pristojan je, zna se ophoditi, razmisli što govori… To je primjer političara”, priča Bare, koji je progovorio i o suradnji s Josipovićem.

“U to vrijeme sam bio u gadnoj besparici, nisam imao peneza u džepu. I što da radim? Stiže mi poruka da ću dobiti neku lovicu ako dam tu pjesmu. Sića, 50-ak tisuća kuna. Bio sam toliko očajan da sam rekao: Ok. Bili su tu i neki ljudi koje sam jako cijenio… Ja zaista ništa nisam znao o njemu. Malo neodgovorno, ali bio sam očajan”, zaključio je.