O OVOME NITKO NE PRIČA! Jeste li primjetili što se zapravo dogodilo na izborima?

Prvi puta nakon rata na ovim je parlamentarnim izborima HDZ dominantnom premoću iza sebe ostavio SDP.

No, premda se kao iznenađenje ovih izbora u javnom prostoru nastoje nametnuti stranke ljevice, pa i liberali, brojke ukazuju na to da su ovo izbori na kojima je desnica i desni centar ostvarila dominaciju. Naime, HDZ, Domovinski pokret, ali i Most s ovih su izbora izašli sa zavidnim rezultatom, ali i sa osvojenih tridesetak mandata više nego li je osvojio lijevi centar i ljevica.

Ove brojke jasan su pokazatelj da na parlamentarnim izborima nije podbacio samo Davor Bernardić, već da je posve promašena kompletna SDP-ova politika, a s obzirom na postizborna događanja, čini se kako će ova stožerna stranka ljevice nastaviti vrludati u istom smjeru, sa istim već viđenim licima.

Kandidaturu za predsjednika stranke istaknuo je Peđa Grbin, no, SDP je duboko utučena stranka, dok im s druge strane prijeti nikad snažniji Andrej Plenković u čijim je rukama potpuna pobjeda, Vladu će formirati sa zastupnicima manjina, voditi će politiku centra te se kao takav nametnuti kao najveći konkurent najvećoj oporbenoj stranci čak i među njihovim biračima.