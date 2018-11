O NE! Kolinda ima ‘krticu’ u svojim redovima, on joj radi iza leđa?

Gostujući nedavno u emisiji javne televizije Otvoreno, posebni savjetnik predsjednice RH Mate Granić progovorio je o migrantskoj krizi te generalno odnosu između Banskih dvora i Pantovčaka, navodeći da nikakvih sukoba na toj relaciji nema.

“I sam UN kaže da je u pokretu 258 mil. ljudi. Prema tome, postoji potreba brige o toj velikoj skupini ljudi. To je bio razlog zašto se počelo pregovarati i zašto je predsjednica 2016. i 2017. sudjelovala u tim raspravama. Naravno, taj dokument dobija puno konkretniju formu, nego što je bio samo politička deklaracija. U sadašnjoj fazi trebaju to preuzeti oni koji su odgovorni za provođenje, a to je Vlada”, kazao je Granić te prigode, priznajući da dokument ima osjetljivih točaka.

”On nije obvezujući, ali se oslanja na neke obvezujuće dokumente konvencije. Država kao takva ima pravo izabrati, ali je jasno da će kad tad biti pitanje monitoringa”, kazao je. Naglasio je da predsjednica RH podupire donošenje dokumenta, ali da je falila široka rasprava o tome. “Jako je dobro da je premijer to dao na Vladu, a onda u Sabor, ali i što ste vi organizirali ovu emisiju. Bitno je da je što više javne rasprave o ovoj temi”, naglasio je Granić koji se po svemu sudeći nastoji prezentirati kao osoba koja pokušava izbalansirati odnose između predsjednice i premijera. I iz izvora bliskih samoj predsjednici, može se čuti kako je ona ta koja nastoji normalizirati odnose s Plenkovićem stoga što drži da je to neophodno za napredak na svim razinama.

Ipak, priznaju kako je predsjednici zasmetalo što za sudjelovanje na konferenciji u Marakešu nije postignut dogovor s vladajućima, jer kako kažu ona nije imala nikakve loše namjere, već je predložila da na konferenciji sudjeluje ministar Davor Božinović, zbog tema o kojima će se tamo razgovarati, nakon čega se u priču uključila očito povrijeđena ministrica Pejčinović Burić. Ubrzo potom objavljeno je predsjedničino pismo glavnom tajniku UN-a, što je Grabar-Kitarović posebno iznerviralo budući da se takve stvari naprosto u civiliziranom svijetu pa i diplomaciji ne rade. Ljudi bliski predsjednici sumnjaju da je prste u tome imao osobno Granić, koji je podsjećaju podjednako blizak i sa Plenkovićem što mu predsjednica zamjera, no i ona sama kalkulira na koji se način postaviti te kako iskomunicirati cijelu situaciju na što mirniji i stabilniji način.